Menino de 11 anos acorrentado pelo pai é encontrado morto em São Paulo

Chris Douglas admitiu à Polícia Militar que mantinha o filho preso ao pé da cama para ‘impedir fugas’

Divulgação Chris Douglas, pai do menino de 11 anos acorrentado



Um menino de 11 anos foi encontrado morto na noite de segunda-feira (11), no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), obtido pela Jovem Pan, o pai do adolescente, Chris Douglas de 52 anos, admitiu que mantinha o filho acorrentado ao pé da cama para evitar fugas.

A Polícia Militar informou que o óbito foi confirmado pelo SAMU, que encontrou sinais de tortura no corpo da vítima. Chris Douglas foi preso em flagrante e conduzido ao 50º Distrituto Policial (Itaim Paulista), onde o caso foi registrado como tortura.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que “outros familiares que tinham conhecimento da situação também são investigados”. Segundo o BO, a mãe de Douglas e sua companheira – madrasta da vítima – estavam na residência e afirmaram ter ciência de que o pai mantinha o adolescente acorrentado. Além disso, a avó do menino também era responsável por manter a vítima acorrentada.

A perícia e o IML foram acionados, e o caso foi registrado como tortura no 50º Distrito Policial. Chris Douglas permaneceu à disposição da Justiça.

O BO informou ainda que foram apreendidos diversos objetos eletrônicos encontrados no local, “tais como celulares, tabletes, computadores, e serão encaminhados a exame pericial”, para coletar novos elementos de prova.

A Jovem Pan entrou em contato com a defesa de Chris Douglas mas ainda não obteve resposta.