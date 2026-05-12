Menino de 11 anos acorrentado pelo pai é encontrado morto em São Paulo
Chris Douglas admitiu à Polícia Militar que mantinha o filho preso ao pé da cama para ‘impedir fugas’
Um menino de 11 anos foi encontrado morto na noite de segunda-feira (11), no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), obtido pela Jovem Pan, o pai do adolescente, Chris Douglas de 52 anos, admitiu que mantinha o filho acorrentado ao pé da cama para evitar fugas.
A Polícia Militar informou que o óbito foi confirmado pelo SAMU, que encontrou sinais de tortura no corpo da vítima. Chris Douglas foi preso em flagrante e conduzido ao 50º Distrituto Policial (Itaim Paulista), onde o caso foi registrado como tortura.
A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que “outros familiares que tinham conhecimento da situação também são investigados”. Segundo o BO, a mãe de Douglas e sua companheira – madrasta da vítima – estavam na residência e afirmaram ter ciência de que o pai mantinha o adolescente acorrentado. Além disso, a avó do menino também era responsável por manter a vítima acorrentada.
A perícia e o IML foram acionados, e o caso foi registrado como tortura no 50º Distrito Policial. Chris Douglas permaneceu à disposição da Justiça.
O BO informou ainda que foram apreendidos diversos objetos eletrônicos encontrados no local, “tais como celulares, tabletes, computadores, e serão encaminhados a exame pericial”, para coletar novos elementos de prova.
A Jovem Pan entrou em contato com a defesa de Chris Douglas mas ainda não obteve resposta.
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