Justiça determina reabertura do Museu da Diversidade Sexual em SP

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Museu da Diversidade Sexual fica localizado dentro do Metrô República, em São Paulo



A Justiça determinou nesta quarta-feira, 31, a reabertura do Museu da Diversidade Sexual, localizado no Centro de São Paulo. O local está fechado desde abril, quando o deputado Gil Diniz (PL) entrou como uma ação questionando as contas da Organização Social Instituto Odeon, que é responsável pelo espaço. Após contestação do governo paulista, a juíza da 5ª Vara de Fazenda Pública reviu a primeira decisão e autorizou a reabertura do local. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo informou que as atividades no museu devem ser retomadas no próximo dia 9. Na oportunidade, terá a abertura da exposição Duo Drag, que estava prevista para estrear no espaço antes da decisão de fechamento. O Museu da Diversidade Sexual foi criado em 25 de maio de 2012. O local tem por objetivo a formação de acervo, divulgação e publicação de documentos, estudos, relatos, depoimentos e outros materiais referentes à memória e à história política, econômica, social e cultural da comunidade LGBT no Brasil.