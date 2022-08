Nova ponte entre Brasil e Paraguai deve ser concluída em novembro

Com investimento de aproximadamente R$ 463 milhões, a obra iniciou em 2019; essa será a segunda ponte de ligação entre os países

Divulgação/TV Brasil Ponte da Integração ligará cidade Presidente Franco, no Paraguai, a Foz do Iguaçu, no Brasil



As obras de construção da Ponte da Integração, que liga Brasil e Paraguai, devem ser concluídas até novembro de 2022. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 31, durante visita dos presidentes dos dois países, Jair Bolsonaro (PL) e Mário Abdo Benítez, no empreendimento localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Na oportunidade, o mandatário paraguaio fez a travessia a pé pela nova ponte, até o território brasileiro. Essa será a segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Com investimento de aproximadamente R$ 463 milhões, a obra iniciou em 2019. Estão contemplados serviços de estrutura, desapropriações e a construção de uma perimetral no Brasil, que ligará a ponte à BR-277, em Foz do Iguaçu. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) realiza os trabalhos. Já pelo lado do Paraguai, a ponte chegará até a cidade Presidente Franco. Ela terá 760 metros de comprimento e um vão livre de 470 metros, o maior da América Latina. Serão duas pistas simples com 3,6 metros de largura, acostamento de três metros e calçada de 1,7 metro nas laterais. Atualmente, Brasil e Paraguai são ligados pela Ponte da Amizade, localizada entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, inaugurada em 1965. Uma terceira ponte, que também fará a ligação entre os países, está em construção. No entanto, ela está sendo feita entre Carmelo Peralta, distrito paraguaio, e Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul.