Justiça mantém presa mulher que levou cadáver ao banco: ‘Ação repugnante e macabra’

Érika foi detida em flagrante por dois crimes: furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver; juíza Rachel Assad da Cunha entendeu que a mulher parecia mais preocupada com o empréstimo do que com a saúde do tio