Aliado de Trump faz associação de morto da agência bancária no Rio a Joe Biden: ‘Faça-o presidente’

Republicanos costumam ironizar idade do atual presidente dos Estados Unidos, que completou 81 anos no último mês de novembro

O epísodio do cadáver aconteceu no Rio de Janeiro, em uma agência bancaria do Itaú



O ativista Ryan Fournier, aliado do ex-presidente Donald Trump, usou suas redes sociais para comparar o caso do cadáver do Rio a Biden. O caso brasileiro em que Erika de Souza Vieira Nunes, 43 anos, tenta fazer um idoso, chamado por ela de “tio Paulo”, assinar um documento ganhou notoriedade internacional, e Fournier comentou: “Faça-o presidente”, em resposta a um vídeo compartilhado sobre o caso no X (antigo Twitter). Os republicanos, apoiadores de Trump, ironizam a idade de Biden, que completou 81 anos em novembro de 2023, e sempre usam as redes sociais para publicar ou caçoar de alguns supostos lapsos do presidente, como tropeços e falas confusas. O episódio do cadáver aconteceu no Rio de Janeiro, em uma agência bancaria do Itaú, na zona oeste da cidade. Nunes, que afirma ser sobrinha da vítima, foi presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver.