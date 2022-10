Professora é afastada por incitar violência em escola do Rio de Janeiro

Caso aconteceu em uma escola municipal na zona norte da capital e foi descoberto após denúncia feita pelos pais de uma aluna

Uma professora foi afastada de uma escola municipal na Zona Norte do Rio de Janeiro por estimular a violência dentro da sala de aula. O episódio aconteceu na Escola Municipal Velinda Maurício da Fonseca, no bairro de Rocha Miranda. O caso foi descoberto após uma aluna fazer a denúncia aos pais. Segundo alunos, a professora costumeiramente estimulava agressões dentro da classe, tendo sido flagrada, inclusive manando um menino devolver uma suposta agressão feita por outro colega, que seria portador de autismo. O fato foi gravado por um aparelho celular, que foi entregue pela aluna à mãe dela depois. Os alunos dizem que a professora costumava xingar, usar palavrões e fumar dentro da sala. Não foi a primeira vez que as agressões foram estimuladas pela professora Andrea Cristina. Outros fatos já tinham acontecido. A Secretaria Municipal de Educação decidiu pelo afastamento temporário da professora, dizendo que não compactua com nenhuma atitude violenta de profissionais da rede.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga