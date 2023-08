Sem PT e PL, corrida à Prefeitura de São Paulo tem quatro cotados; veja quem são

Disputa para as eleições de 2024 impulsiona alianças e já inclui três deputados federais

29/11/2020 - FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Guilherme Boulos, do Psol, lidera a corrida eleitoral em São Paulo, segundo as pesquisas



Falta pouco mais de um ano e dois meses para o primeiro turno das eleições de 2024, e os partidos já intensificam articulações e alianças de olho nas prefeituras das principais capitais do Brasil. Em São Paulo, maior centro financeiro e reduto eleitoral do país, a disputa ganha destaque por uma singularidade: o pleito deve acontecer sem a presença de candidatos do Partido dos Trabalhadores e do Partido Liberal, legendas que representam a polarização que marcou a disputa nacional em 2022. Na semana passada, em evento sem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o PT declarou apoio à candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) em São Paulo. A expectativa é que os petistas indiquem o nome para vice-prefeito, enquanto o PL caminha para formalizar nas próximas semanas o “casamento” e apoio à reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), após a desistênia formal e nada amistosa do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP): “Centrão venceu”. Neste cenário, o site da Jovem Pan preparou uma reportagem especial sobre os principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Guilherme Boulos

Hoje, segundo as pesquisas, o principal cotado para o comando da Prefeitura de São Paulo é o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), considerado o nome da esquerda para a disputa na cidade de São Paulo. O acordo da aliança PT-PSOL vem sendo costurado desde o ano passado, durante as eleições presidenciais. Na época, em troca do apoio integral à candidatura de Lula ao Palácio do Planalto, o partido de Boulos acordou que ele seria o candidato de Lula para o comando de São Paulo. É a primeira vez na história que o PT não vai lançar nenhum candidato próprio à prefeitura paulistana. Além do apoio petista, a candidatura do deputado federal também espera conquistar outras siglas para a chapa, como do PV e a Rede Sustentabilidade. Como o site da Jovem Pan mostrou, Guilherme Boulos lidera as pesquisas com apoio mais de 31% dos eleitores paulistanos. Em 2020, o psolista chegou ao segundo turno das eleições municipais contra o então prefeito Bruno Covas (PSDB), conquistando 2.168.109 votos (40,62%).

Ricardo Nunes

Atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) aparece como segundo colocado entre os eleitores paulistanos, com 17,8% das intenções de votos. Eleito para vice-prefeito nas eleições de 2020, o emedebista assumiu efetivamente o comando da prefeitura após a morte de Bruno Covas, em maio de 2021. Antes disso, ele foi vereador por dois mandatos consecutivos, de 2013 a 2021, tendo como destaque ter se posicionado ativamente contra a chamada ideologia de gênero. Para as eleições do ano que vem, Nunes articula o apoio do PL — e do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente — como principal cartada para derrotar Boulos. Em entrevista à Jovem Pan News, o prefeito disse esperar manter os apoios de 2020 se opor ao deputado federal, mas destacou: “Nunca pedi apoio a Tarcísio e Bolsonaro”. “Procuro conquistar a confiança deles para que a gente possa manter e ter uma grande aliança no ano que vem. Minha ação tem sido essa. E tem sido também com o Ciro Nogueira do PP, com a Renata [Abreu], do Podemos, o Kassab, do PSD, com o nosso querido Eduardo [Leite], do PSDB”, pontuou, avaliando como precoce a aliança PT-PSOL.

Kim Kataguiri

Outro pré-candidato já confirmado para o pleito de 2024 em São Paulo é o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil). Líder do MBL (Movimento Brasil Líder), o político venceu as prévias internas do União após receber pouco mais de 56% dos votos, derrotando o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil-SP), que teve 43,9% de apoio entre os membros. Em participação no programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, o deputado disse se ver como melhor opção da direita para a prefeitura. “Sou pré-candidato para dizer o seguinte: ‘Você quer ser bandido? Muito bem, você vai ser bandido fora da cidade de São Paulo. Dentro da cidade, você não vai ser’. Aqui, não vamos manter esse orçamento pífio de 2% para segurança pública, que é igual o da Câmara dos Vereadores. Isso é um completo absurdo”, finalizou.

Tabata Amaral

Outro nome que desponta para a Prefeitura de São Paulo é o da também deputada federal Tabata Amaral. Embora atualmente seja filiada ao PSB, a parlamentar é um dos nomes cogitados pelo presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite (PSDB-RS), para representar a legenda tucana no próximo pleito. Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan News, o governador gaúcho classificou a deputada como uma pessoa “verdadeiramente interessada em fazer uma política diferente”, mas ponderou que o convite ao PSDB dependeria de uma construção com o diretório municipal. “Vejo ela com verdadeiro interesse sobre os temas do município, (mas) não avançamos em conversa nenhuma nessa direção. Ela tem tempo de demonstrar essa capacidade de agregar pessoas para formar um time e governar”, assegurou Leite. Por sua vez, ainda que não tenha anunciado sua pré-candidatura, Tabata tem se posicionado em temas municipais e recentemente protagonizou uma troca de farpas com Ricardo Nunes. Em vídeo publicado nas redes sociais em julho, a deputada afirmou que o prefeito disse desconhecer o seu trabalho. “Mas para respondê-lo, eu fui para rua ver se, para começo de conversa, as pessoas sabiam me dizer: quem é o prefeito de São Paulo”, escreveu no Twitter, publicando um vídeo em que questiona populares sobre quem comanda a cidade.