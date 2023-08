Motorista bêbado é preso após atropelar nove pessoas na Zona Norte de São Paulo

Algumas pessoas tiveram contusões nas pernas e foram encaminhadas para hospitais na região; ninguém morreu

Divulgação/SSP Polícia Militar de SP prendeu homem bêbado que atropelou nove pessoas na Zona Norte



Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após atropelar nove pessoas, com idades entre 15 e 30 anos, em uma tabacaria na Avenida das Cerejeiras, no bairro da Vila Maria, na Zona Norte da cidade de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 23h deste sábado, 12, e o motorista apresentava sinais de embriaguez. Algumas pessoas tiveram contusões nas pernas e foram encaminhadas para hospitais na região. Não houve ocorrência de mortes. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na zona norte. No endereço indicado, foram informados por testemunhas que o suspeito dirigia um veículo Voyage quando perdeu o controle, invadiu a tabacaria e atropelou as vítimas.

O motorista ainda estava no local e apresentava sinais de embriaguez, segundo os policiais que atenderam a ocorrência. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou positivo. A secretaria informou que, por esse motivo, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Ele e as vítimas foram socorridos para hospitais da região, com a ajuda de equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Conforme a corporação, ao menos duas pessoas apresentaram contusões na perna. Foram solicitados exames junto ao IML (Instituto Médico Legal) e ao Instituto de Criminalística (IC). O caso foi registrado no 73° Distrito Policial (Jaçanã).