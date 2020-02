Vídeo: Lamborghini Hurácan de R$ 2 mi fica submerso em estacionamento de SP

Reprodução Veículo chega a sair fumaça, e parece estar em curto-circuito



Um Lamborghini modelo Hurácan, avaliado em R$ 1,6 a R$ 2 milhão, ficou debaixo d’água em um estacionamento na Zona Oste de São Paulo devido aos alagamentos que ocorrem desde a madrugada deste domingo (9).

Vídeos e fotos também mostram outros carros de luxo, como um Porsche Cayman e um Land Rover Range Sport (ambos R$ 200 mil em média). As imagens mostram os carros com parte da carroceria submersa. O Lamborghini chega a sair fumaça, e parece estar em curto-circuito.

Confira:

Caos

A chuva contínua que assola a Grande São Paulo desde a noite de domingo (9) deixou um rastro de destruição, travou o trânsito, comprometeu serviços públicos e prejudicou especialmente a vida do paulistano nesta segunda-feira (10). É o maior temporal que atinge a região metropolitana no mês de fevereiro em 37 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital, a área mais atingida foi a Oeste, mas desde as primeiras horas da manhã desta segunda o deslocamento tornou-se impossível em algumas das principais vias que cortam a cidade. Além disso, linhas de trens e do Metrô foram paralisadas (leia aqui). Com a circulação inviabilizada, a prefeitura suspendeu o rodízio de veículos. A previsão é mais chuva ao longo do dia e as autoridades estaduais e municipais recomendaram que os moradores não saiam de casa.