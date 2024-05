Latam realiza primeiro voo comercial para Base Aérea de Canoas

Companhia aérea inicia operação temporária devido às enchentes no Rio Grande do Sul, oferecendo voos extras e transporte gratuito de doações

Divulgação/Latam Airlines Além dos voos para Canoas, a companhia também vai operar voos extras para Florianópolis e Caxias do Sul a partir de São Paulo



A companhia aérea Latam realizou o primeiro voo comercial para a Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira (27), transportando 173 passageiros de São Paulo. A empresa terá 24 pousos e decolagens por semana em Canoas, além de programar 282 voos extras para atender a região durante o mês de junho. A operação comercial é temporária e excepcional devido aos impactos das enchentes no estado. Os embarques e desembarques serão feitos por ônibus de forma remota, com atendimento das 6h às 18h no ParkShopping Canoas. A Latam também oferece a possibilidade de remarcação de voos sem custos para passageiros com viagens programadas para Porto Alegre até 31 de julho.

Além dos voos para Canoas, a companhia também vai operar voos extras para Florianópolis e Caxias do Sul a partir de São Paulo. O programa Avião Solidário da Latam já transportou gratuitamente toneladas de doações e voluntários para a região Sul do Brasil, incluindo voos especiais para Canoas com doações de países como Portugal e EUA. O programa beneficia milhões de pessoas no país, com transporte gratuito de animais, vacinas contra a Covid-19 e doações coletadas por parceiros da empresa. A iniciativa já ajudou mais de 140 milhões de pessoas nos últimos 11 anos.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA