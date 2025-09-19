Laudo aponta que Gato Preto usou álcool, ecstasy e maconha antes de acidente na Faria Lima
Polícia Civil deve indiciar o influenciador por lesão corporal qualificada por embriaguez ao volante, omissão de socorro, fuga do local do acidente e adulteração da cena do crime
Um laudo toxicológico do Instituto Médico Legal (IML) trouxe novos detalhes sobre o acidente envolvendo o influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, na Avenida Faria Lima. O documento, obtido pela TV Globo, revela que o influenciador havia consumido álcool, MDMA (ecstasy) e maconha antes de se envolver na colisão, ocorrida em 20 de agosto, na Zona Oeste de São Paulo.
Com a nova evidência, a Polícia Civil, por meio do 14º Distrito Policial de Pinheiros, planeja indiciar o influenciador por uma série de crimes graves. A lista inclui lesão corporal qualificada por embriaguez ao volante, omissão de socorro, fuga do local do acidente e adulteração da cena do crime. A investigação também considera a acusação de condução em velocidade incompatível com a via. Até o momento, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) não se manifestou sobre o caso.
