Laudo aponta que Gato Preto usou álcool, ecstasy e maconha antes de acidente na Faria Lima

Polícia Civil deve indiciar o influenciador por lesão corporal qualificada por embriaguez ao volante, omissão de socorro, fuga do local do acidente e adulteração da cena do crime

  • 19/09/2025 16h51
ALEXANDRE SERPA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Influenciadores Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente na Avenida Faria Lima, em São Paulo Gato Preto se envolveu em um acidente na Faria Lima, no dia 20 de agosto

Um laudo toxicológico do Instituto Médico Legal (IML) trouxe novos detalhes sobre o acidente envolvendo o influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, na Avenida Faria Lima. O documento, obtido pela TV Globo, revela que o influenciador havia consumido álcool, MDMA (ecstasy) e maconha antes de se envolver na colisão, ocorrida em 20 de agosto, na Zona Oeste de São Paulo.

Com a nova evidência, a Polícia Civil, por meio do 14º Distrito Policial de Pinheiros, planeja indiciar o influenciador por uma série de crimes graves. A lista inclui lesão corporal qualificada por embriaguez ao volante, omissão de socorro, fuga do local do acidente e adulteração da cena do crime. A investigação também considera a acusação de condução em velocidade incompatível com a via. Até o momento, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) não se manifestou sobre o caso.

