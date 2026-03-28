Lei do insulfilm e transição energética: o que muda na montagem de elétricos e no custo para o motorista

A adequação aos rigorosos limites do Contran impulsiona o custo de produção das montadoras, afeta a autonomia das baterias e transforma o mercado de autopeças no Brasil

Divulgação Carro com insulfilm



A recente decisão estratégica de diversas diretorias de engenharia de montadoras instaladas no Brasil de alterar o fornecimento de vidros para suas novas plataformas elétricas evidencia um cruzamento direto entre a regulamentação de trânsito e a transição energética. Com as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) apertando o cerco contra películas automotivas excessivamente escuras, a indústria precisou repensar o controle térmico das cabines. O uso intenso do ar-condicionado para compensar a entrada de calor drena rapidamente a carga dos veículos elétricos, reduzindo a autonomia e exigindo mais paradas na rede de infraestrutura de recarga. Para contornar essa perda de eficiência sem violar a lei, as fabricantes agora embutem tecnologia de isolamento de ponta diretamente na linha de montagem.

O rigor da legislação de trânsito e a preservação das baterias

A eficiência de um carro elétrico é medida pela forma como a plataforma gerencia o consumo de energia. Historicamente, o motorista brasileiro recorria ao mercado de reposição para aplicar películas plásticas muito escuras, buscando reduzir o calor interno. No entanto, o cerco regulatório alterou definitivamente a dinâmica de fabricação. As resoluções 960/2022 e 989/2022 do Contran unificaram a tolerância de visibilidade e proibiram categoricamente o uso de materiais refletivos ou que apresentem bolhas de ar na área de visão.

Ao limitar a opacidade do material que pode ser colado nas janelas, o marco legal forçou as marcas a acelerarem o desenvolvimento de soluções térmicas integradas. Sem o bloqueio solar artificial do plástico escuro comum, o sistema de climatização passa a consumir uma fatia considerável dos quilowatts-hora (kWh) da bateria. A resposta do setor industrial foi a adoção em massa de vidros com nanotecnologia de isolamento infravermelho de fábrica. Essa engenharia rejeita a temperatura externa sem escurecer a vitrine do carro, mantendo a rodagem com zero emissão de carbono e assegurando que o veículo entregue a autonomia prometida nos testes de homologação.

Adaptação rápida na cadeia de autopeças e concessionárias

A mudança na política de fiscalização gera um reajuste de rota em toda a cadeia de suprimentos e prestação de serviços automotivos. Lojas de acessórios e centros de estética estão substituindo os grandes estoques das antigas películas tintadas de baixo custo por linhas de nanocerâmica e carbono, que possuem alta retenção de raios ultravioleta sem comprometer a transparência exigida por lei.

Nas concessionárias de veículos novos, o impacto financeiro e operacional é sentido na etapa de entrega técnica. O pacote de acessórios oferecido como cortesia ou venda agregada precisou ser completamente revisado. A indústria de polímeros que atende o setor automotivo brasileiro foca agora em produtos de alta performance para garantir que a rede de revendedores não seja responsabilizada civilmente por entregar um automóvel fora das especificações de segurança.

Repasse de custos, valor do seguro e o peso da infração

A incorporação de vidros laminados com proteção térmica avançada e a migração obrigatória para películas certificadas refletem imediatamente no bolso do consumidor. O custo de produção aumenta na ponta da fábrica e o preço de vitrine das novas gerações de híbridos e elétricos absorve esse valor agregado.

Além do custo de aquisição mais elevado, o motorista enfrenta um cenário de tolerância zero nas rodovias e vias urbanas. Rodar com o carro fora dos padrões luminosos é classificado como infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro. O descumprimento gera penalidades severas que afetam a rotina do condutor:

Impactos financeiros decorrentes da irregularidade:

Aplicação de multa de trânsito fixada em R$ 195,23.

Inclusão imediata de cinco pontos na CNH do proprietário do veículo.

Desdobramentos administrativos e de proteção patrimonial:

Risco de retenção do veículo na blitz até que a película irregular seja arrancada.

Possibilidade de recusa de indenização por parte das seguradoras, caso a perícia comprove que a baixa visibilidade causada pelo material contribuiu diretamente para o acidente.

Dúvidas frequentes sobre a regulamentação

Afinal, qual é o limite de escurecimento permitido pela lei para o insulfilm nos vidros do carro?

A regra de segurança viária exige um mínimo de 70% de transparência luminosa para o para-brisa e para os vidros laterais dianteiros, essenciais para a visão dos retrovisores. Para os vidros traseiros e laterais traseiros, as atualizações de 2025 estabeleceram a exigência de pelo menos 35% de visibilidade, visando garantir a segurança de pedestres e demais veículos em manobras noturnas. Películas com bolhas, descascadas ou com efeito espelhado são proibidas em qualquer vidro do carro.

Nos próximos cinco anos, a mobilidade brasileira passará por uma transição em que o acessório de balcão perderá espaço acelerado para o componente tecnológico de fábrica. A arquitetura dos veículos movidos a bateria exigirá que a eficiência climática seja resolvida ainda na planta industrial, tornando os vidros eletrocrômicos — que alteram a opacidade por meio de um comando eletrônico no painel — um equipamento de série nas plataformas de volume. Esse avanço eliminará progressivamente a dependência do mercado paralelo, entregando automóveis mais eficientes, plenamente integrados à política de segurança nacional e preparados para o futuro da eletrificação.