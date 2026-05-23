São Paulo tem alerta para chuva forte e rajadas de vento neste sábado; veja previsão

Passagem de sistema de baixa pressão pela costa causa instabilidade e queda de temperatura; condições persistem no domingo (24) com menor intensidade

Divulgação / Governo de SP Estado de São Paulo tem previsão de chuva entre 50 e 80 mm para este sábado (23)



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas fortes e rajadas de vento em diversas regiões paulistas neste sábado (23). A mudança no tempo é provocada pela atuação de um cavado meteorológico e pela passagem de um sistema de baixa pressão pela costa do estado, o que favorece a formação de áreas de instabilidade.

Para este sábado, a previsão indica acumulados de chuva entre 50 e 80 mm. As regiões mais afetadas devem ser a Grande São Paulo, a Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Bauru, São José dos Campos e as áreas próximas à divisa com o Paraná. As rajadas de vento podem atingir entre 60 e 70 km/h, elevando o risco de quedas de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Na capital paulista, as temperaturas devem variar entre 14°C e 19°C, com potencial para pontos de alagamento entre a manhã e a tarde.

No domingo (24), o sistema de baixa pressão perde intensidade e se afasta do continente. No entanto, a umidade vinda do oceano mantém o tempo instável na faixa leste, no litoral e na região central do estado. A previsão para o dia é de chuva fraca a moderada e temperaturas amenas, com máxima de 20°C na capital e 22°C no interior.

De acordo com Defesa Civil, a população deve evitar áreas alagadas, margens de rios e o abrigo sob árvores ou estruturas metálicas durante o vento. Em situações de emergência, os canais de atendimento são o telefone 199, da Defesa Civil, e o 193, do Corpo de Bombeiros.