Virada Cultural acontece neste fim de semana em SP; veja mudanças na cidade

Evento terá 24 horas de programação com shows internacionais e operação especial no Metrô e na CPTM

AGATHA GAMEIRO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Apresentação da cantora Liniker no Palco Anhangabaú, na região central de São Paulo, durante a 20ª edição da Virada Cultural, ocorrida em 2025



A cidade de São Paulo recebe, neste sábado (23) e domingo (24), a Virada Cultural 2026. O evento terá 21 palcos espalhados por todas as regiões da capital, com apresentações musicais, desfiles de escolas de samba e sessões de cinema. Para atender ao público estimado de 4,8 milhões de pessoas, um esquema especial foi montado em relação ao funcionamento do metrô e às linhas da CPTM.

As apresentações dos artistas estão divididas por zonas. No centro, os palcos recebem nomes como Seu Jorge, Marina Sena e um palco dedicado a vozes femininas. Na zona leste, haverá shows de Thiaguinho e Luísa Sonza, enquanto a zona norte terá Sidney Magal e Titãs. A zona sul contará com Péricles e Gustavo Mioto, e a zona oeste terá um palco voltado ao rock com CPM22 e Biquini Cavadão.

A edição deste ano inclui atrações internacionais, como a banda sul-coreana 1VERSE e o cantor Manu Chao. As três escolas de samba campeãs do Carnaval 2026 — Mocidade Alegre, Império da Casa Verde e Acadêmicos do Tucuruvi — também realizam apresentações.

Como vai funcionar o transporte?

O Metrô operará durante 24 horas nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. Durante a madrugada, o embarque será permitido apenas nas estações Anhangabaú e São Bento, ficando as demais abertas apenas para desembarque. Na CPTM, todas as linhas funcionam, mas a Linha 11-Coral terá intervalos maiores devido a obras de manutenção nos trilhos e na rede aérea.

No transporte por ônibus, 1.128 linhas estarão em operação, sendo 141 no período da madrugada. No domingo, dia em que a tarifa já é gratuita na cidade, a frota de ônibus terá um reforço de 41%.

Eventos culturais

Além disso, instituições culturais como a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol terão entrada gratuita no fim de semana. O Masp funcionará pela primeira vez por 24 horas seguidas, também sem cobrança de ingresso.

Na área do cinema, o evento promove 50 sessões com adaptações sensoriais para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os filmes exibidos incluem Michael, Super Mario Galaxy: O Filme e Zico: O Samurai de Quintino.

*Com informações da Agência Brasil