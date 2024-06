Leite diz que reconstrução das rodovias do RS terá custo de R$ 3 bilhões

Obras nas vias interditadas devem durar cerca de um ano; governo gaúcho pretende reforçar pontes para evitar possíveis desastres climáticos

Mauricio Tonetto / Secom Eduardo Leite disse que obras devem custar cerca de R$ 3 bilhões



Eduardo Leite (PSDB) afirmou, nesta segunda-feira (3), que pretende investir cerca de R$ 3 bilhões para consertar e arrumar os pontos ao menos 30 rodovias que foram destruídas pelas chuvas que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul. Segundo Leite, como forma de evitar futuros desabamentos e problemas, eles querem utilizar materiais resistentes para fortificar as estruturas das pontes. Para isso, entretanto, seria necessário investir R$ 10 bilhões. Ainda conforme a projeção do governo, a duração para a realização destas obras é de até um ano. Ao todo 65 rodovias foram impactadas pelas chuvas e possuem algum tipo de bloqueio, destas, 30 foram selecionadas por terem sido consideradas mais emergenciais para serem consertadas. O governo utilizou entre os critérios para a escolha das rodovias a serem arrumadas com base na situação atual, a população afetada e também o impacto econômico e mobilidade urbana.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Se nós trabalharmos com uma correção, estimamos R$ 3 bilhões de investimentos para deixarmos as estradas nas condições anteriores, com algum grau de melhoria”, disse Eduardo Leite. “Projetando a reconstrução de forma resiliente, com adaptações para mudanças climáticas, ou seja, onde houve deslizamentos fazer todas as intervenções para não ocorra novamente, e onde há risco de deslizamento fazer reforço de estruturas, a gente projeta chegar a R$ 10 bilhões”, acrescentou.

O governo gaúcho ainda informou que o lançamento do edital para a contratação das obras será em três dias. Leite aproveitou o pronunciamento e informou sobre a assinatura de contrato para a construção de uma ponte sobre o rio Forqueta, que está localizado entre Lajeado e Arroio do Meio. Para esta obra, cerca de R$ 14 milhões serão investidos. Também para a construção de sete pontes, segundo edital, serão construídas nos próximos dias, e o valor deste investimento é de R$76,4 milhões.

“A notícia importante é essa, estamos encaminhando hoje essa contratação da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio. A publicação de edital para outras sete pontes que serão contratadas também [ocorrerá] até semana que vem”, afirmou.