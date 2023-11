Polícia prende nove torcedores após tumultos antes da final da Libertadores no RJ

No total, são sete torcedores argentinos e dois brasileiros; Fluminense e Boca Juniors se enfrentam neste sábado, às 17h, no Maracanã

Reprodução/X/@elgraficoweb Correria na praia de Copacabana após confusão entre torcedores de Fluminense e Boca Juniors



A polícia do Rio de Janeiro prendeu nove torcedores por tumulto antes da final da Libertadores da América, que será disputada neste sábado, 4, no Maracanã. No total, são sete torcedores argentinos e dois brasileiros. O tumulto ocorreu na tarde da última quinta-feira, 2, na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O confronto começou após torcedores do Fluminense brigarem com torcedores do Boca Juniors, que estavam reunidos em uma área próxima de uma fanfest, local montado pela Conmebol para a final da competição sul-americana. Em contato com a Jovem Pan, a Polícia Militar informou que presenciou a briga e conseguiu controlar a situação. Inicialmente, a corporação informou que três pessoas foram presas, sendo dois argentinos e um brasileiro. Outros quatro torcedores da equipe argentina foram detidos horas depois da confusão, após mais um tumulto no calçadão da Avenida Atlântica. Em vídeos que circularam nas redes sociais, centenas de torcedores das duas equipes são vistos trocando insultos e atirando garrafas uns nos outros, enquanto policiais disparam gás lacrimogêneo para dispersá-los. O governo do Rio de Janeiro anunciou que reforçará a segurança com 2,4 mil novos agentes em Copacabana e no Maracanã. O governo garantiu que os dois times serão escoltados durante o translado pela cidade. A Conmebol repudiou os atos de “violência e racismo”, afirmando que o futebol deve inspirar “comportamentos de paz e harmonia”. A previsão é que de cerca de 100 mil argentinos possam viajar para o Rio de Janeiro, a maioria sem ingresso para ter acesso ao estádio. Boca Juniors e Fluminense se enfrentam às 17h, neste sábado.