Líder do PCC é morto em Praia Grande em confronto com a Rota

Luken Burghi estava foragido desde o ano passado e tinha uma condenação de quase 47 anos de prisão por sua participação em um grande assalto a uma empresa de transporte de valores em Araçatuba

Divulgação



Luken Cesar Burghi Augusto, um dos principais líderes do PCC e um dos criminosos mais procurados do Brasil, foi morto em um confronto com a Rota na cidade de Praia Grande, em São Paulo. Ele estava foragido desde o ano passado e tinha uma condenação de quase 47 anos de prisão por sua participação em um grande assalto a uma empresa de transporte de valores em Araçatuba, também em São Paulo. A operação policial ocorreu após informações sobre a localização de Luken. Durante o confronto, ele disparou contra os agentes, que revidaram e o atingiram. A ação resultou na morte do criminoso e na apreensão de uma pistola calibre 9mm, além de munições e documentos falsificados que estavam em sua posse.

Luken ficou amplamente conhecido por sua atuação no assalto de 2017, que culminou na morte de um policial e no roubo de aproximadamente R$ 8 milhões. Esse crime chocou a sociedade e destacou a audácia do PCC em realizar ações violentas e bem planejadas. A morte de Luken representa um golpe significativo para a organização criminosa, que tem sido alvo constante das forças de segurança.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA