Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas

Um dos ocupantes foi identificado como Victor Manoel Britto, que era o piloto no momento do acidente; outra passageira que estava na aeronave não teve a identidade revelada

  • 10/08/2025 08h41
Divulgação/PMMA Avião cai no Maranhão e deixa dois mortos Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no município de Santo Amaro, no Maranhão

Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no município de Santo Amaro, no Maranhão, na tarde deste sábado (9). A aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib (PSB-MA). O acidente aconteceu na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, próximo à cidade de Santo Amaro (MA). Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a aeronave parcialmente destruída e de ponta cabeça.

Um dos ocupantes foi identificado como Victor Manoel Britto, que pilotava o avião no momento do acidente. Nagib lamentou a partida de Manoel chamando-o de “jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente” e “um amigo muito próximo que a aviação me presenteou”. Victor estava acompanhado de uma mulher, que não teve a identidade revelada. As causas do acidente seguem sob investigação das autoridades.

*Com informações do Estadão Conteúdo

