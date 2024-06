Linguista Noam Chomsky deixa hospital em São Paulo e continuará ‘tratamento’ em casa

Americano estava internado na capital paulista após sofrer um acidente vascular cerebral em junho do ano passado, que lhe deixou dificuldades na fala e afetou o lado direito do corpo

O linguista americano Noam Chomsky, um dos intelectuais mais influentes do mundo, recebeu alta nesta terça-feira (18) de um hospital de São Paulo e seguirá um “tratamento” em sua casa, informou o centro médico, após rumores falsos sobre sua morte circularem na internet. “O paciente Avram Noam Chomsky recebeu alta hospitalar para seguir o tratamento em casa”, segundo um boletim médico, que não detalhou que tipo de tratamento o intelectual e ativista, de 95 anos, deve seguir. Chomsky estava internado na capital paulista após sofrer um acidente vascular cerebral em junho do ano passado, que lhe deixou dificuldades na fala e afetou o lado direito do corpo. Sua esposa, Valeria Chomsky, que é brasileira, o levou a São Paulo em um avião ambulância com dois enfermeiros quando foi possível viajar dos Estados Unidos, relatou a publicação na semana passada. O casal tem uma residência na cidade desde 2015.

Considerado o fundador da linguística moderna, Chomsky afirmou em sua obra “Estruturas Sintáticas” (1957) que a linguagem é uma faculdade inata e que uma “gramática gerativa”, conjunto de regras universais da linguagem, está inscrita no cérebro humano Ele se tornou uma figura central dos séculos XX e XXI especialmente por seu papel de intelectual engajado, em sua crítica radical à política externa dos Estados Unidos e de Israel e aos meios de comunicação. Esse detrator da guerra do Vietnã e da invasão norte-americana ao Iraque também se aproximou de líderes esquerdistas latino-americanos como Fidel Castro, Hugo Chávez e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por muitos anos, Chomsky integrou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e atualmente é professor emérito de linguística na Universidade do Arizona.

