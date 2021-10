Lista dos 50 melhores restaurantes do mundo tem um brasileiro; saiba qual é

Estabelecimentos da Dinamarca e da Espanha dominaram a parte de cima do ranking divulgado nesta quinta-feira, 5; conheça os vencedores

Reprodução/Instagram @acasadoporcobar Restaurante conta com o trabalho do chef Jefferson Rueda



Um restaurante brasileiro apareceu na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. A Casa do Porco entrou para a lista em 2019 na 39ª posição e conquistou 22 posições, aparecendo na 17ª posição da edição de 2021. O estabelecimento localizado no centro de São Paulo conta com o trabalho dos chefs Janaína e Jefferson Rueda e é o único brasileiro da lista. A premiação aconteceu na cidade de Bruxelas, na Bélgica, nesta terça-feira, 5. O restaurante dinamarquês Noma foi eleito o melhor do mundo, enquanto que o Geranium, também da Dinamarca, ocupou a terceira posição. O espanhol Asador Etxebarri ficou novamente na terceira posição. Central, do Peru, e Disfrutar, da Espanha, completam o top 5. Aberto em 2015, A Casa do Porco é especializado no preparo de pratos com diferentes cortes de carne suína, sendo que os animais são criados naturalmente no Sítio Rueda, no interior de São Paulo, onde também são preparados os vegetais utilizados no restaurante.