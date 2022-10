Locais de prova do Enem 2022 são divulgados e candidatos reclamam de instabilidades

Para conferir os dados, candidatos devem acessar a ‘Página do Participante’; exame será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro deste ano

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nesta segunda-feira, 24, os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. A informação pode ser acessada pelos candidatos através da Página do Participante. Para isso, basta o interessado acessar o “cartão de confirmação“, documento que traz outros dados além do local, como idioma escolhido para prova de língua estrangeira, datas do exame e solicitação de atendimento especializado. O Inep orienta os candidatos a imprimir o cartão e levá-lo nos dias de aplicação do Exame. Entretanto, a prática não é obrigatória. Apesar da liberação, os candidatos reclamaram de instabilidades no sistema. O Enem será aplicado em duas datas, seguindo o padrão dos últimos anos. A primeira será em 13 de novembro, com 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e a redação. A segunda data será em 20 de novembro, com 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Os portões se abrem às 12h e fecham ás 13h, com as provas começando às 13h30 (horário de Brasília).

Confira algumas reações às instabilidades:

sera que voces poderiam sair do site do enem to querendo ver meu local de prova pic.twitter.com/xd1dMPHSSN — ͏ ͏larissa (@lrsssx_) October 24, 2022

a humilhação do enem ja começa no site pra tentar olhar o local de prova — mari (@marireivass) October 24, 2022

A instabilidade no site no INEP para ver o local de prova do Enem, tá igual a minha vida. Só problema. — haywmis❤️✝️♒🏳️‍🌈(♡‿♡) (@estelhay) October 24, 2022