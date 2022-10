Roubo de cabos prejudica semáforos no Capão Redondo

Moradores e comerciantes da região denunciaram a situação de insegurança do bairro e se queixaram da falta de atenção da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)

Reprodução/Jovem Pan News Um amontoado de cabos no lixo e no chão foi flagrado pela reportagem da Jovem Pan News



Constante roubo de cabos tem prejudicado o funcionamento de semáforos, iluminação e rede elétrica por toda a cidade cidade de São Paulo. Moradores e comerciantes da Avenida Ellis Maas, na região da esquina com a Alameda José de Almeida, no Capão Redondo, denunciaram a situação do bairro e se queixaram da falta de atenção da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Por conta do roubo de cabos, os semáforos estão desligados. A equipe da Jovem Pan News flagrou a situação e constatou o perigo para quem tenta passar pelo cruzamento ou atravessar a rua. Um amontoado de cabos jogados pelo chão, sinalizados pela CET, foi encontrado no local. Isso significa que os agentes estiveram no local, mas não resolveram o problema. Por meio de nota a CET informou que iria até o local religar os semáforos. A reportagem retornou ao local no dia seguinte e a situação se manteve a mesma. Poucos metros à frente, na própria avenida, o mesmo tipo de ocorrência foi flagrado, com mais semáforos desligados.

*Com informações da repórter Carolina Abelin e do produtor Luis Guerra