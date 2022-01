Luciano Hang critica pedido de nova CPI da Covid-19: ‘Querem palco para gastar dinheiro público’

Randolfe Rodrigues sugeriu abertura de novas investigações ao Senado; nas rede sociais, parlamentar afirmou que Augusto Aras estaria entre os convocados

Leopoldo Silva/Agência Senado Luciano Hang prestou depoimento à CPI da Covid-19 em setembro do último ano



O empresário Luciano Hang, dono da Havan, se posicionou nas redes sociais sobre a abertura de uma nova CPI da Covid-19 nesta quarta-feira, 12. Na publicação, Hang diz que aceitaria colaborar com a continuidade das investigações, desde que sejam baseadas nos interesses da população. “Senadores querem mais uma temporada da CPI da Pandemia, será que dessa vez vai estar disponível na Netflix?”, brincou. O pedido de abertura foi protocolado no Senado por Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade-AP) na terça-feira, 12. Nas redes sociais, o parlamentar afirmou que planeja convocar o procurador-geral da República, Augusto Aras, para depor. Para Hang, a comissão realizou acusações infundadas. “Infelizmente, só querem palco para causar barulho, realizar acusações infundadas e gastar dinheiro público. A primeira temporada da CPI durou seis meses e qual benefício trouxe para o combate da pandemia?”, questionou.

“Desde o início tenho dito que nosso único inimigo é o vírus, mas alguns não entendem isso. Se quiserem me chamar novamente para participar desse seriado, que está mais para novela mexicana, eu aceito, desde que seja para discutir ideias com o intuito de sair dessa crise”, completou o empresário. Luciano Hang foi convocado pela CPI da Covid-19 em setembro de 2021 para prestar esclarecimentos sobre a morte de sua mãe por coronavírus nas dependências da Prevent Senior, rede de hospitais investigada por ocultação de morte de pacientes e prescrição do “kit covid“. Além do dono da Havan, Carlos Wizard, Nise Yamaguchi, Eduardo Pazuello e Otávio Fakhoury, entre outros, depuseram para a comissão, que durou 5 meses e 29 dias.

