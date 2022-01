Ministra Damares Alves testa positivo para Covid-19

Ministra, que está em período de férias desde 23 de dezembro, encontra-se em isolamento desde a última semana; ela recebeu as duas doses da vacina contra a doença

Isac Nóbrega/PR Damares Alves realizou o teste para detecção da Covid-19 após sentir 'sintomas leves' da doença



A ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, testou positivo para Covid-19 na última segunda-feira, 10. De acordo com a assessoria do ministério, a ministra realizou exame após apresentar sintomas leves da doença. Damares, que está em período de férias desde 23 de dezembro, encontra-se em isolamento desde a última semana e “passa bem”. A ministra também já tomou as doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. O recesso de Damares termina na próxima quarta-feira, 19, mas a ministra só deve voltar ao comando da pasta se o resultado do novo teste for negativo e ela não apresentar mais sintomas. O novo exame de detecção do vírus deve ser realizado após o fim da quarentena da ministra. De acordo com nova diretriz do Ministério da Saúde, para quem tiver um caso leve ou moderado, o tempo mínimo de isolamento é de sete dias caso o paciente esteja assintomático. É a primeira vez que a ministra é infectada pelo coronavírus.