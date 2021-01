Luciano Hang recebe alta após 20 dias internado por complicações da Covid-19

Além dele, sua mãe, Regina Modesti Hang, e sua esposa, Andrea Hang, foram internadas; empresário fez uso do ‘tratamento precoce’ contra a doença

Reprodução/Instagram Luciano Hang estava internado desde 31 de dezembro de 2020



O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, recebeu alta na noite de quarta-feira, 20, do Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, após ter testado positivo para Covid-19. O empresário estava internado desde o dia 31 de dezembro de 2020. Além dele, sua mãe, Regina Modesti Hang, e sua esposa, Andrea Hang, também foram internadas. Regina, de 82 anos, foi a primeira dos três a ser internada e segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Ela testou positivo no dia 28 de dezembro. Em seguida, Regina teve 95% do pulmão comprometido pela doença.

Em uma transmissão ao vivo em seu Instagram, o dono da Havan afirmou que estava bem e realizando o “tratamento precoce”. Luciano Hang apoia publicamente o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). que também é a favor do tratamento com medicamentos sem eficácia comprovada para Covid-19, como a cloroquina, a hidroxicloroquina e a ivermectina. “Prefiro pecar pelo excesso do que errar sem ao menos tentar”, escreveu em uma publicação. Na live, ele defendeu o “tratamento precoce”. Apesar disso, Hang disse acreditar na eficácia vacina contra a doença.