Luiz de Orleans e Bragança morre aos 84 anos em São Paulo

Corpo será velado na sede do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e sepultamento acontecerá no Cemitério da Consolação

Reprodução Twitter/Dom Bertrand de Orleans e Bragança Luiz de Orleans e Bragança era descendente da família real que governou o Brasil sob o sistema monárquico até 1889, quando foi proclamada a República



O descente da família real brasileira, Luiz de Orleans e Bragança, morreu nesta sexta-feira, 15, aos 84 anos, em São Paulo. Ele estava internado há cerca de um mês no Hospital Santa Catarina e o quadro de saúde era considerado grave. A morte de Dom Luiz foi confirmada pelas redes sociais da página Pró Monarquia, que também indicou o sucessor ao trono. “Com o falecimento do Senhor Dom Luiz, sucede-o como Chefe da Casa Imperial do Brasil seu irmão, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que a todos encarece orações em sufrágio da alma do augusto falecido”, escreveu em uma publicação no Instagram. O corpo será velado na sede do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, na Rua Maranhão, no bairro Higienópolis, durante este fim de semana. O sepultamento será na segunda-feira, 18, no Cemitério da Consolação, às 13 horas.

Luiz de Orleans e Bragança, nascido em 6 de junho de 1938, em Mandelieu-la-Napoule, na França, era filho de Pedro Henrique de Orleans e Bragança e Maria da Baviera. Desde a morte do pai, em 1981, passou a chefiar a Casa Imperial do Brasil, organização não governamental que defende o retorno à monarquia. Para o grupo, ele é o “legítimo sucessor dinástico de seus maiores, os Imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II e a Princesa Dona Isabel”, conforme nota que comunica sua morte.