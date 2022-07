Ministério Público do Rio denuncia anestesista por estupro de vulnerável

Órgão requereu sigilo no processo para preservar a vítima, além de fixar indenização em favor da mulher

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Médico Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante por estuprar paciente grávida durante parto



O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça, nesta sexta-feira, 15, o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, pelo crime de estupro de vulnerável, contra uma mulher que havia acabado de dar à luz, no centro cirúrgico do Hospital da Mulher Heloneida Studart. Na denúncia, o órgão justifica que o crime “foi cometido contra mulher grávida e com violação do dever inerente à profissão de médico anestesiologista”. Além disso, o MP requereu sigilo no processo para preservar e resguardar a imagem da vítima, além de fixar indenização em favor da mulher – valor não deve ser inferior a 10 salários mínimos, considerando os prejuízos de ordem moral a ela causados, em decorrência da conduta do denunciado.

O crime, ocorrido em 10 de julho, foi filmado por uma equipe de enfermagem que, de posse das gravações, comunicou imediatamente os fatos à chefia do Hospital da Mulher Heloneida Studart, localizado em São João de Meriti. A unidade de saúde acionou a Polícia Civil. No local, os policiais prenderam Giovanni Bezerra em flagrante.