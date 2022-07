Constantino alerta para segurança de pré-candidatos: ‘Preocupação constante’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a volta de Bolsonaro a Juiz de Fora, após quase quatro anos de sofrer um atentado

Montagem de fotos/Estadão Conteúdo/Presidência da República/Agência Brasil e Agência Senado Os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República; da esquerda para a direita estão Lula, Bolsonraro, Ciro Gomes e Simone Tebet



O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a Juiz de Fora, após quase quatro anos, onde sofreu uma tentativa de assassinato durante a pré-campanha eleitoral em 2018. À época, ele levou uma facada por Adélio Bispo, que segue preso e aguarda por decisões médicas e judiciais. Já em pré-campanha pela reeleição, Bolsonaro atraiu nesta sexta-feira, 15, centenas de seguidores em uma motociata que percorreu parte da cidade mineira e, em seguida, participou da 43ª Convenção Estadual das Assembleias de Deus. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 15.

Em relação a segurança dos pré-candidatos a presidência da República, quando saem para fazerem campanha, Rodrigo Constantino afirma que sempre é preocupante. “É óbvio que é uma preocupação constante que deveria e que sem dúvida está na cabeça de todos os pré-candidatos, principalmente dos dois principais. Bolsonaro já sofreu um atentado e hoje usa colete a prova de balas em quase todas as manifestações. Mas ele tenta sempre se meter no povo. É do jeito dele, é do estilo dele, ele tem essa característica, é o governo mais próximo que se tem notícia hoje no Brasil em termos do presidente estar junto com a população. Em Juiz de Fora, óbvio que tem esse fator de comoção por lembrar do momento em que ele quase perdeu a vida, e também arrastou uma pequena multidão. Sempre que observa é uma turma patriótica, famílias e de maneira bastante pacífica. Isso tem sido a marca registrada desses eventos do Bolsonaro”, comentou.

