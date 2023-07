Lula diz que quer aproximar partidos para dar ‘tranquilidade ao governo’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 25, que pretende negociar com partidos do Centrão para aproximá-los e “dar tranquilidade ao governo”. A expectativa é de que Lula se reúna com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), para negociar e definir os caminhos da minirreforma ministerial com o objetivo de acomodar membros do oposição. Lula reafirmou que não pretende conversar com o Centrão, enquanto bloco político, mas com os partidos de forma individual, e citou PP, PSD, União Brasil e Republicanos durante o “Conversa com o Presidente”, live semanal transmitida na manhã de hoje. “É normal que, se esses partidos quiserem apoiar a gente, eles queiram participar do governo, e você tentar arrumar um lugar para colocar para dar tranquilidade ao governo nas votações que nós precisamos para melhorar, aprimorar o funcionamento do Brasil”, afirmou.