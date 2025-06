Lula firma acordo para desapropriação da Favela do Moinho e promete moradia digna a famílias no centro de São Paulo

Área será transformada em parque; moradores receberão imóvel de até R$ 250 mil e auxílio-aluguel durante transição

Wagner Orígenes/ATO Press/Estadão Conteúdo O presidente Lula participa da cerimônia de anúncio da solução habitacional para moradores da Favela do Moinho



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (26) a desapropriação da Favela do Moinho, localizada na região central de São Paulo, com o objetivo de transformar a área em um parque público. O acordo firmado entre o governo federal e o governo de São Paulo prevê a realocação das cerca de 900 famílias da comunidade para imóveis de até R$ 250 mil, por meio de um modelo de compra assistida. A proposta de reassentamento envolve o aporte de R$ 180 mil do programa federal Minha Casa, Minha Vida, além de um subsídio estadual de R$ 70 mil por meio do programa Casa Paulista. Durante a transição para a nova moradia, os beneficiários também receberão um auxílio-aluguel de R$ 1.200 mensais.

“O acordo será concluído somente quando estiver garantido que todas as famílias serão tratadas com dignidade”, afirmou Lula durante o anúncio. Segundo o presidente, a cessão definitiva do terreno ao Governo de São Paulo ocorrerá apenas após a comprovação do cumprimento das garantias aos moradores. O petista reforçou o compromisso do governo federal com a proteção dos moradores e orientou que a comunidade denuncie qualquer tentativa de violação do acordo. “Peço que fiquem atentos. Ninguém pode enganar vocês. O ministro das Cidades, Jader Filho, e outros integrantes do governo devem manter contato direto com a liderança da comunidade para impedir abusos”, declarou.

O presidente também alertou para a especulação imobiliária que surgiu após o anúncio do programa. Segundo ele, imóveis na região que custavam R$ 260 mil passaram a ser anunciados por até R$ 400 mil. Para conter os aumentos, a Caixa Econômica Federal acompanhará o processo de aquisição dos imóveis pelas famílias. “Não vamos permitir que quem sofreu por tanto tempo continue sendo explorado. A casa própria é o sonho de todo ser humano, e estamos aqui para garantir que ele seja realizado com justiça”, concluiu Lula.

A Favela do Moinho é a última comunidade remanescente no centro da capital paulista. A retirada dos moradores e a conversão da área em parque público marcam um momento simbólico para políticas habitacionais na região. A medida, no entanto, deve seguir sob atenção de órgãos de fiscalização e de representantes da comunidade para garantir que os compromissos assumidos sejam integralmente cumpridos.