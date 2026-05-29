Por que as articulações e os joelhos doem mais nos dias frios e como aliviar o desconforto

A queda de temperatura contrai a musculatura e altera a lubrificação das cartilagens, exigindo adaptações simples na rotina para manter o corpo livre de dores agudas durante o inverno

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Existem táticas não invasivas altamente recomendadas para proteger as cartilagens e combater a contratura muscular nos dias mais gelados do ano



A dor nas articulações durante os períodos de baixa temperatura é uma resposta fisiológica do corpo humano ao clima extremo, e não necessariamente o sinal de uma doença inédita. Quando os termômetros caem, o organismo adota um mecanismo natural de defesa conhecido como vasoconstrição. Esse processo redireciona o fluxo de sangue para os órgãos vitais no centro do corpo, deixando extremidades como joelhos, mãos e pés com menos irrigação e oxigenação. Além disso, as oscilações climáticas interferem de forma direta na lubrificação das engrenagens ósseas e na tensão dos músculos que sustentam o esqueleto. Para quem já convive com condições pré-existentes, como artrose, artrite ou lesões antigas, esse cenário se traduz rapidamente em rigidez matinal e pontadas ao realizar movimentos básicos do cotidiano.

Sinais de que o frio está afetando seu corpo

As mudanças de temperatura causam reações físicas inegáveis, especialmente nas áreas que suportam muito peso ou possuem pouca cobertura de gordura para se aquecer. Os desconfortos costumam ser intensificados pela manhã ou após longos períodos de repouso. Quando o frio afeta o sistema musculoesquelético, o paciente costuma relatar:

Rigidez articular ao acordar , exigindo alguns bons minutos de alongamento para que o corpo volte a se movimentar com naturalidade.

, exigindo alguns bons minutos de alongamento para que o corpo volte a se movimentar com naturalidade. Sensação de peso e repuxamento nos joelhos ao subir e descer lances curtos de escadas.

ao subir e descer lances curtos de escadas. Dores latejantes nas extremidades, principalmente nas mãos, punhos e tornozelos.

Estalos mais frequentes e barulhentos ao dobrar ou esticar os membros.

e barulhentos ao dobrar ou esticar os membros. Aumento da sensibilidade geral na pele e nos ossos, em que esbarrões ou pequenos impactos doem muito mais do que o normal.

doem muito mais do que o normal. Encurtamento muscular na região da lombar e do pescoço, gerando tensões que se irradiam para o resto do corpo.

A ciência por trás das dores de inverno

Não é mito que as juntas das pessoas mais velhas “avisam” quando o tempo vai virar. A origem desse incômodo envolve um conjunto de fatores mecânicos comprovados pela medicina. O principal causador é a queda da pressão atmosférica, um fenômeno muito comum antes da chegada de frentes frias ou chuvas. Essa alteração no peso do ar faz com que os tecidos ao redor das articulações se expandam minimamente, aumentando a pressão interna nas cápsulas e irritando as terminações nervosas altamente sensíveis do local.

Outro motivo biológico muito importante é o espessamento do líquido sinovial. Este fluido atua como um “óleo lubrificante” natural para evitar que os ossos raspem uns nos outros. Em baixas temperaturas, ele fica mais espesso, aumentando o atrito interno e criando aquela sensação nítida de que a articulação está travada ou enferrujada. O frio intenso também provoca uma contração de defesa em músculos, tendões e ligamentos, o que tira a articulação do seu eixo de alinhamento perfeito e gera sobrecarga durante o movimento. Soma-se a isso o simples fato de que, no frio, as pessoas tendem a ficar mais tempo paradas, e a imobilidade prolongada é a maior inimiga da saúde das cartilagens.

O que o médico avalia no consultório

Descobrir se a dor articular é apenas um reflexo passageiro do clima ou o agravamento de uma lesão silenciosa exige uma investigação ortopédica criteriosa. O profissional de saúde sempre começa a consulta analisando o histórico clínico do paciente, buscando mapear quando os sintomas começaram, se a dor piora à noite e se há antecedentes familiares de doenças reumatológicas na família.

Durante o exame físico, o médico apalpa as áreas doloridas, testa a força dos músculos ao redor da lesão e realiza manobras para medir a estabilidade dos ligamentos. Para descartar problemas estruturais definitivos, como o desgaste irreversível de cartilagem, o especialista costuma recorrer aos exames de imagem. O uso de radiografias simples das articulações ajuda a checar o espaço articular e identificar esporões ósseos. Caso exista suspeita de uma inflamação forte nos tendões ou acúmulo de líquido, a ultrassonografia de partes moles ou a ressonância magnética são exames definitivos para que a equipe médica elabore um plano de recuperação assertivo.

Caminhos seguros para recuperar o bem-estar

Existem táticas não invasivas altamente recomendadas para proteger as cartilagens e combater a contratura muscular nos dias mais gelados do ano. O foco primário dos tratamentos de suporte é devolver a temperatura e a mobilidade adequadas para a articulação afetada, evitando desgastes secundários. As recomendações médicas costumam incluir:

Uso de terapia de calor : Aplicar bolsas de água quente ou compressas térmicas ajuda a dilatar os vasos sanguíneos da região e consegue relaxar a musculatura tensa de forma imediata.

: Aplicar bolsas de água quente ou compressas térmicas ajuda a dilatar os vasos sanguíneos da região e consegue de forma imediata. Manutenção de exercícios contínuos: Fazer atividades de impacto leve, como caminhadas protegidas, natação em piscina aquecida ou Pilates, é essencial para estimular a produção de lubrificante nas juntas.

Fazer atividades de impacto leve, como caminhadas protegidas, natação em piscina aquecida ou Pilates, é essencial para nas juntas. Rotinas de alongamento suave: Realizar estiramentos curtos pela manhã ajuda a preparar os tendões para suportar o peso corporal sem traumas.

Realizar estiramentos curtos pela manhã ajuda a preparar os tendões para suportar o peso corporal sem traumas. Isolamento térmico focado: Vestir roupas em camadas e priorizar peças como luvas, meias longas e joelheiras de compressão térmica impede que o ar gelado esfrie rapidamente o interior das juntas.

impede que o ar gelado esfrie rapidamente o interior das juntas. Intervenção farmacológica orientada: O ortopedista pode receitar esquemas de analgésicos, pomadas locais, relaxantes musculares e anti-inflamatórios para debelar o sintoma no ápice da crise.

Conviver com dores em todas as frentes frias não é normal e a mudança de temperatura nunca deve ser pretexto para a automedicação contínua. Ocultar a dor com remédios sem saber exatamente o que está acontecendo por baixo da pele pode agravar problemas estruturais graves e causar severos danos ao estômago ou aos rins a longo prazo. Se as dores vierem acompanhadas de vermelhidão extrema, calor exagerado no local ou se tornarem incapacitantes, procure atendimento imediato. Este material possui caráter estritamente informativo e de utilidade pública, não servindo, sob nenhuma justificativa, como substituto de uma consulta presencial com seu médico de confiança para fechar um diagnóstico exato.