Lula telefona para diplomata que perdeu a filha e lhe presta solidariedade

Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos, sua mãe e mais um homem foram atingidos

Reprodução / Redes Sociais Mariana Tanaka Abdul Hak, jovem morta atropelada em Ipanema, zona sul do Rio



O presidente, Luis Inácio Lula da Silva (PT), se manifestou lamentando a morte de Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos, filha de seu assessor especial Ibrahim Abdul Hak Neto e da cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires Ana Patrícia Neves Abdul Hak, que foi atropelada neste sábado (16).

Lula disse em seu pronunciamento que telefonou ao assessor expressando solidariedade, nesta terça-feira (19): “Telefonei na tarde de hoje (19/5) ao embaixador Ibrahim Abul Hak Neto para expressar minha solidariedade pelo falecimento de sua querida filha Mariana Tanaka Abdul Hak.” O falecimento da jovem ocorreu no domingo (17), um dia após ser atropelada em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

Nas palavras do presidente: “Como pai, não consigo imaginar angustia maior do que ver partir uma filha amada. Pedi a ele que transmitisse a sua esposa Ana Patrícia, a toda a família e amigos minhas mais sentidas condolências nesse momento de dor e perda irreparável.”

Telefonei na tarde de hoje (19/5) ao embaixador Ibrahim Abul Hak Neto para expressar minha solidariedade pelo falecimento de sua querida filha Mariana Tanaka Abdul Hak. Como pai, não consigo imaginar angustia maior do que ver partir uma filha amada. Pedi a ele que transmitisse a… — Lula (@LulaOficial) May 19, 2026

O acidente

Além de Mariana, sua mãe, Ana Patricia, e um homem que não teve a identidade divulgada, foram atingidos por uma van que perdeu o controle e invadiu a calçada na esquina das ruas Vinicius de Moraes e Visconde de Pirajá. Os três foram atendidos no Hospital Municipal Miguel Couto, mas a jovem não resistiu. Ana e o homem já receberam alta.

Segundo a Polícia Civil, o motorista fez teste de bafômetro e para identificação de drogas, ambos com resultado negativo. Após depoimento, ele foi liberado e responderá em liberdade. A van foi apreendida e passará por perícia. O caso foi registrado na 14ª DP do Leblon, que investiga as circunstâncias do atropelamento.

Formada em Administração de Empresas na ESCP Business School, em Turim, Mariana viveu cerca de dez anos no exterior e se preparava para iniciar uma nova etapa profissional no Brasil, onde pretendia assumir um cargo em uma multinacional. As cerimônias de velório e sepultamento devem acontecer na quinta-feira (21).