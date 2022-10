Lula vota em São Bernardo do Campo na manhã deste domingo: ‘Dia mais importante da minha vida’

Em discurso para a imprensa, candidato à Presidência da República ressaltou seu projeto de governo, a defesa da democracia e a proteção de direitos dos brasileiros mais vulneráveis socialmente

Foto: DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula vota no segundo turno em São Bernardo do Campo, em São Paulo



O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em São Paulo. Após depositar seu voto na urna eletrônica, o petista posou para fotos de jornalista mostrando o título de eleitor e a comprovação de sua votação. O ex-presidente ainda beijou o comprovante em sinal de boa sorte e cumprimentou as mesárias, todas mulheres, de sua seção eleitoral, jornalistas, fotógrafos e apoiadores. O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), a deputada eleita Marina Silva (Rede), a esposa de Lula, Janja, além do vice na chapa, Geraldo Alckmin (PSB), o acompanharam na votação. Lula deve se deslocar para a capital do Estado, onde vai aguardar a apuração dos votos.

“Hoje, possivelmente, é o dia 30 de outubro mais importante da minha vida. E acho que é um dia muito importante para o povo brasileiro, porque, hoje, o povo está definindo o modelo de Brasil que ele deseja, o modelo de organização social que ele deseja. Na verdade, o povo está definindo hoje o modelo de vida que ele quer (…) Eu estou convencido que o povo brasileiro vai votar no projeto em que a democracia seja vencedora, em um projeto em que a participação popular na definição das políticas públicas seja vencedora e em um projeto em que a gente possa resgatar as pessoas que estão com fome nesse país, as pessoas que estão na rua, que estão pedindo esmola. A gente precisa resgatar e inseri-los dentro de uma sociedade civilizada, em que as pessoas possam tomar café, almoçar, jantar, trabalhar, ter um salário, acesso a cultura, acesso ao lazer, viverem com cidadania com toda a decência que a cidadania obriga as pessoas a viver. Esse país já tinha quase chegado lá, mas lamentavelmente andou para trás, e nós precisamos fazer ele andar para frente outra vez. Mas andar para frente não apenas uma pequena parte da sociedade, andar para frente com toda a sociedade junto. E somos nós, as pessoas que comem, que trabalham, que estudam que temos que estender a mão para trazer junto conosco aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos. E são milhões que estão à espera de um gesto de generosidade, de reconhecimento de um novo governo neste país. Acho que, para muita gente, será um dia 30 de outubro muito especial para a história futura do nosso país”, declarou Lula após votar.

Lula ainda respondeu perguntas específicas de jornalistas. Questionado sobre a situação da deputada Carla Zambelli (PL-SP), em que ela correu atrás de um homem negro com uma arma pelas ruas de São Paulo, Lula falou da proibição da justiça do porte de arma no período eleitoral. “O que nós vimos ontem mostrado por uma deputada éo Brasil que nós não queremos. Nós estamos falando para ter um país civilizado, onde as pessoas se respeitem, onde uma deputada não precise andar armada e puxar uma arma e sair correndo atrás de um cidadão. Não é civilizado isso. Isso é uma demonstração de uma força de ignorância, de falta de respeito à civilidade e à democracia. Foi uma cena grotesca no dia das eleições, em que as pessoas são proibidas de andar armadas. Um dia em que a justiça proibiu qualquer um de andar armado. Sinceramente, foi degradante aquele comportamento dela. Para quem pensa como ela, talvez tenha sido um ato heroico, mas para quem gosta de democracia, respeito, paz e tranquilidade, foi um gesto muito agressivo e desnecessário”, disse sem citar nominalmente Zambelli.