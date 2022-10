Bolsonaro vota na Vila Militar, no Rio de Janeiro: ‘Expectativa de vitória’

Presidente chegou ao local de votação pouco depois da abertura das urnas em todo o país, por volta das 8h10

Foto: MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro fala com a imprensa ao chegar no seu local de votação e antes de se dirigir a sua seção eleitoral



O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, já votou no segundo turno das eleições neste domingo, 30. Ele compareceu a uma escola da Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro, por volta das 8h10. Antes de se dirigir a sua seção eleitoral e à cabine de votação, o presidente conversou com jornalistas e apoiadores. “A expectativa é de vitória hoje, tendo em visto o que nós fizemos do ponto de vista da nação. Nesses 45 dias fui em praticamente todos os Estados do Brasil, muito bem recebido. Ontem, em Joinville, algo nunca visto no Brasil, tanta gente nas ruas nos apoiando. Infelizmente, não vira a imprensa, mas, tudo bem, faz parte da regra do jogo. O que vale é o ‘datapovo’. E, eleições limpas sempre problema nenhum. Que vença o melhor!”, declarou.