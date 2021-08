Luta contra o câncer de pulmão deve começar com conscientização na infância sobre o tabagismo

Segundo o médico oncologista Luiz Henrique Araújo, campanhas em escolas, direcionadas a crianças e adolescentes, são eficientes no combate à doença

Pixabay Dados do Inca apontam que 12,6% da população brasileira fuma cigarro ou outros tipos de produtos com tabaco



Uma das principais causas do câncer de pulmão, relacionado a pelo menos 85% dos diagnósticos, o tabagismo tem se tornado cada vez mais fora de moda. Em 1989, quase 35% da população brasileira era tabagista, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer). Trinta anos depois, em 2019, o percentual despencou para 12,6%. “Existem muitos programas e tratamentos que podem ajudar o fumante a sair do tabagismo. Procure um médico, um pneumologista, vá ao posto de saúde”, recomenda o médico oncologista Luiz Henrique Araújo, pesquisador do Inca e do Instituto COI (Centro de Oncologia Integrado). Ele afirma que, mesmo entre as pessoas que não fumam e desenvolvem câncer de pulmão, estima-se que o tabagismo esteja presente de forma indireta em metade dos casos, devido ao contato frequente com fumantes. “Outra estratégia é evitar que a pessoa comece a fumar”, afirma Araújo. Para isso, o especialista destaca campanhas em escolas, direcionadas a crianças e adolescentes, como medidas eficientes.

No Brasil, dados do Inca mostram que mais de 30 mil mortes são causadas anualmente pelo câncer de pulmão, além de 30.200 novos casos (17.760 em homens e 12.440 em mulheres). Para conscientizar a população sobre os riscos do câncer de pulmão e sua relação com o tabagismo, foi criado o Agosto Branco. Nesse mês, são intensificadas as divulgações de informações voltadas para prevenção, diagnóstico e tratamento.

