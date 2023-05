Madu Drummond, especialista no sono infantil, lança curso em parceria com a Niu

Conteúdo aborda o desenvolvimento e sono da criança, além de pensar no bem-estar da família toda

Divulgação/Niu Cursos Curso "Sono do Bebê" tem 18 aulas e é dedicado a pais com crianças de 6 meses a 3 anos que apresentam dificuldade para dormir



O sono é uma necessidade básica do organismo humano, e sua importância é ainda maior para as crianças. É através dele que o corpo libera hormônios essenciais para o crescimento e o desenvolvimento físico e mental dos pequenos. No entanto, muitas vezes, a rotina agitada e as preocupações dos pais acabam afetando o sono das crianças, comprometendo a qualidade do descanso e o desenvolvimento saudável. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a falta de sono pode afetar negativamente o crescimento e o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Além disso, a privação pode levar a problemas de comportamento, como irritabilidade, agitação, ansiedade e até mesmo depressão. Por outro lado, uma rotina saudável contribui de forma significativa na melhora do humor, da atenção e da capacidade de aprendizado das crianças.

No caso dos bebês, a qualidade do sono está diretamente relacionada ao desenvolvimento do sistema nervoso central e ao estabelecimento de uma rotina saudável de alimentação e higiene. Segundo a SBP, os recém-nascidos precisam de cerca de 14 a 17 horas de sono por dia, enquanto os bebês com mais de três meses de idade precisam de 12 a 14 horas de sono. Durante o primeiro ano de vida, é comum que eles acordem durante a noite para mamar ou trocar a fralda, mas estabelecer uma rotina previsível e confortável é importante para que o bebê se sinta seguro e consiga dormir bem. Já no caso das crianças mais velhas, é fundamental que os pais estimulem a adoção de uma rotina saudável de sono, com horários regulares para dormir e acordar, ambiente tranquilo e agradável no quarto, e atividades relaxantes antes de dormir. Segundo um estudo realizado pela National Sleep Foundation, nos Estados Unidos, crianças entre 6 e 13 anos de idade precisam de cerca de 9 a 11 horas de sono por dia, enquanto os adolescentes de 14 a 17 anos precisam de 8 a 10 horas de sono por dia.

Além disso, é importante limitar o uso de telas antes de dormir, pois a luz emitida pelos aparelhos eletrônicos pode prejudicar o sono e interferir na produção de melatonina, um hormônio que ajuda a regular o sono. Segundo um estudo publicado na revista Pediatrics, crianças que usam dispositivos eletrônicos antes de dormir têm maior probabilidade de ter problemas como dificuldade para dormir, sonolência diurna e menor qualidade de sono.

H2: O sono infantil é o tema do novo curso da NIU

Madu Drummond é educadora integrativa do sono infantil há seis anos e lançou seu curso “Sono do Bebê” na plataforma da Niu para auxiliar as famílias que enfrentam dificuldades na hora de dormir. Ao longo de 18 aulas, com diversos assuntos importantes, o objetivo é encontrar a raiz do problema, trazer a qualidade de sono com tranquilidade e amor, além de entender todos os aspectos que podem estar influenciando as noites da criança, como o ambiental, o emocional e o físico. Madu entende que todo processo é gradual, seguindo o ritmo da criança e de sua família. Isso porque, a saúde emocional é um dos aspectos abordados para trazer segurança e tranquilidade nas noites de sono. Além disso, também vai focar no bem-estar dos pais, que podem estar cansados e perder, não só a disposição entre o casal, mas também a atenção necessária para os cuidados do bebê.