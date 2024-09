Mãe de Deolane Bezerra tem habeas corpus negado pelo STJ

Ambas foram presas durante a operação Integration, que tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa envolvida em atividades de lavagem de dinheiro e jogos ilegais

O pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Solange Alves, mãe de Deolane Bezerra, foi rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão foi proferida pelo ministro Herman Benjamin, que preside a corte. Desde o dia 4 de setembro, Solange permanece detida na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, localizada em Recife, Pernambuco. Ambas foram presas durante a operação Integration, que tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa envolvida em atividades de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A investigação, que teve início em 2022, revelou que indivíduos ligados ao jogo do bicho estavam migrando para plataformas de jogos online. Deolane Bezerra teve R$ 34 milhões bloqueados pela Justiça e, segundo informações, teria inaugurado uma casa de apostas em julho de 2024 para facilitar a lavagem de dinheiro oriundo de atividades ilícitas.

Além de Deolane, Solange Alves também teve R$ 3 milhões bloqueados. Em seu depoimento, ela alegou que as movimentações financeiras eram provenientes de atividades publicitárias, embora não conseguisse recordar alguns valores específicos. A situação das duas mulheres é complexa, e a investigação continua em andamento. A defesa de Solange e Deolane nega qualquer tipo de irregularidade nas ações das clientes e expressa confiança no sistema judiciário. Elas estão empenhadas em buscar a liberdade, enquanto as autoridades prosseguem com as investigações sobre as atividades da organização criminosa.

