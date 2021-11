Mãe é presa após esfaquear filha de três anos e jogar corpo em rio, segundo a Polícia

Avô da criança relata que mulher de 25 anos vinha tendo surtos psicóticos; criança foi encontrada no mar

Reprodução / Instagram Manuela, de três anos, foi morta pela mãe, que vinha apresentando problemas mentais



Uma mulher de 25 anos de Macaé (RJ) foi detida nesta segunda, 29, por suspeita de esfaquear a filha de três anos, Manoela Minuto Aguiar, e jogá-la no rio Macaé. Ela foi presa em flagrante por policiais da 128ª DP de Rio das Ostras. Segundo o IML, a menina morreu afogada, o que indica que ainda estaria viva quando foi jogada no curso de água, apesar dos ferimentos à faca. De acordo com depoimento do avô de Manuela, ele foi à casa da filha, mãe da criança, às 7h30 da manhã de domingo e não as encontrou lá – ele estava preocupado porque sua filha vinha apresentando surtos psicóticos. Ao voltar para casa, teria encontrado a filha sem a neta. Ele perguntou onde estava a garota estava e a mulher respondeu que Manuela estava no céu e que ela tinha jogado a criança num rio. O avô foi até onde ela disse que havia jogado o corpo e acionou os Bombeiros. Manuela foi encontrada no mar, na Praia do Barreto, e reconhecida pelo avô. A menina já estava sem vida quando foi retirada do mar.