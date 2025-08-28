Jovem Pan > Notícias > Brasil > Mãe é presa em SP suspeita de matar bebê de nove meses envenenado

Mãe é presa em SP suspeita de matar bebê de nove meses envenenado

Defesa dela não foi localizada. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu

  • Por Jovem Pan
  • 28/08/2025 17h45
  • BlueSky
Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP Polícia Civil de São Paulo Inquérito foi instaurado pelo 42° Distrito Policial (Parque São Lucas)

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um bebê de nove meses ocorrida na noite da terça-feira (26) em Sapopemba, na zona leste da capital. De acordo com laudo do exame necroscópico, a vítima teria sido envenenada. A mãe foi ouvida e presa. A defesa dela não foi localizada. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Um inquérito foi instaurado pelo 42° Distrito Policial (Parque São Lucas), que requisitou exames periciais, além de diligências no Centro de Educação Infantil (CEI) em que a criança ficava. Também são feitas buscas na residência onde morava o bebê – e na de familiares. O caso segue sob investigação para que todos os fatos sejam esclarecidos.

Leia também

Defesa de homem preso por supostamente matar mulher em Alphaville pede soltura do réu após novo laudo médico
Veja quais são os alvos da operação contra o crime organizado no setor de combustíveis que atingiu até a Faria Lima

*Com informações do Estadão Conteúdo

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >