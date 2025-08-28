Defesa de homem preso por supostamente matar mulher em Alphaville pede soltura do réu após novo laudo médico

Segundo o parecer, a mulher teria morrido por um infarto no miocárdio potencializado pelo uso de entorpecentes

MARCELO OLIVEIRA/RASPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fábio foi preso no dia 3 de agosto após acionar o serviço de resgate alegando que Bruna, de 35 anos, estaria sofrendo convulsões



A defesa de Fábio Seoane Soalheiro, representada pelo advogado Dr. Rodolfo Warmeling, pediu a soltura imediata do homem de 59 anos. O requirimento é feito com base em novo laudo que indicaria que Bruna Martello Carvalho morreu devido a um infarto agudo do miocárdio, causado por uma overdose. Fábio foi preso no dia 3 de agosto após acionar o serviço de resgate alegando que Bruna, de 35 anos, estaria sofrendo convulsões. A polícia constatou que os ferimentos da mulher seriam incompatíveis com os de uma convulsão. “Apesar de ter buscado socorro imediato, ele acabou sendo preso sob suspeita de feminicídio. Desde então, a defesa sustentou que a morte resultou de causas clínicas, tese agora corroborada pela prova técnica”, alega a defesa.

“Com o novo laudo, resta evidenciado que não há elementos para sustentar a acusação de homicídio, uma vez que o trágico desfecho decorreu de fatores clínicos e químicos alheios à vontade de Fábio”, continua a nota. “Nesse sentido, a defesa já protocolou petição requerendo que o juízo analise com urgência o conteúdo do laudo, dada sua relevância para o processo e para o esclarecimento da verdade dos fatos, inclusive quanto à desnecessidade da manutenção da prisão de Fábio”.

Entenda o caso:

Fábio Seoane Soalheiro foi preso após acionar o serviço de resgate alegando que sua companheira, a empresária Bruna Martello Carvalho, de 35 anos, estava tendo convulsões. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) encontraram sinais de violência no local. Levado à Delegacia da Mulher (DDM), ele foi autuado por feminicídio. À polícia, ele negou o crime. De acordo com Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), os guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência e, chegando ao local, encontraram a vítima sem vida, com sinais de agressão.

O companheiro dela estava no imóvel e foi conduzido à DDM de Barueri. Foi constatado um mandado de prisão contra ele emitido pela justiça de Blumenau (SC) por descumprimento à medida protetiva em um caso anterior de violência doméstica. Fábio Seoane Soalheiro foi indiciado por feminicídio. De acordo com o registro policial, os guardas municipais constataram que Bruna tinha ferimentos na cabeça, nos braços e na perna. O homem também apresentava ferimentos nas mãos, nas costas e nas pernas. O apartamento estava revirado, tinha mechas de cabelo pelo chão e sinais de sangue, denotando episódio de violência.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo a GCM, Soalheiro negou agressão à vítima e disse que os ferimentos eram decorrentes da convulsão que ela sofreu, mas os guardas consideraram que os sinais eram incompatíveis com um quadro convulsivo. A Polícia Civil enviou perícia ao local. O corpo de Bruna foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e a polícia aguarda o laudo da necropsia. Bruna morava no apartamento com o companheiro e uma filha de cinco anos, que não estava no local no momento da morte da mãe. O relacionamento do casal começou há pouco mais de um ano. O corpo da mulher foi sepultado nesta segunda-feira, 4, no cemitério Parque das Garças, em Santana de Parnaíba, cidade vizinha a Barueri. A empresária era de Concórdia (SC), onde ainda tinha familiares.