Veja quais são os alvos da operação contra o crime organizado no setor de combustíveis que atingiu até a Faria Lima

Região em São Paulo é o principal centro financeiro do país e concentra 42 investigados, incluindo fintechs, corretoras e fundos de investimentos

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO No total, 200 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos contra 350 alvos em 10 estados do país



Uma megaoperação conjunta e de grande escala, nomeada Carbono Oculto, foi lançada nesta quinta-feira (28), com o objetivo de desmantelar a infiltração de organizações criminosas na economia formal, com foco nos setores de combustíveis e financeiro. A ação é considerada a maior do tipo já realizada e envolve 1.400 agentes federais e estaduais. A operação é liderada pela Polícia Federal e Militar, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), além de fiscais das Receitas Federal e Estadual. No total, 200 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos contra 350 alvos em 10 estados do país.

Alvos e crimes investigados

A investigação aponta para uma série de crimes, incluindo adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro (inclusive do tráfico de drogas), fraude fiscal e estelionato. Entre os alvos, a Justiça paulista decretou a indisponibilidade de quatro usinas de álcool, cinco administradoras de fundos de investimentos, cinco redes de postos de gasolina, 17 distribuidoras de combustível e até uma rede de padarias.

A região da Avenida Faria Lima, em São Paulo, principal centro financeiro do país, concentra 42 dos alvos, incluindo fintechs, corretoras e fundos de investimentos.

Sonegação e lavagem de dinheiro

De acordo com a Receita Federal, o esquema criminoso teria sonegado cerca de R$ 1,4 bilhão em tributos federais e R$ 7,6 bilhões em tributos estaduais. A principal instituição de pagamentos sob investigação é o BK Bank, que registrou R$ 17,7 bilhões em movimentações financeiras suspeitas. Desse montante, R$ 2,22 bilhões foram destinados à distribuidora de combustíveis Aster, que teve suas atividades suspensas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) em 2024.

A Aster é de propriedade de Mohamad Hussein Mourad, ligado a Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”. As investigações revelaram que Renato Steinle de Camargo, diretor administrativo das empresas Copape e Aster, é, na verdade, um “testa de ferro” dos verdadeiros líderes do grupo.

A operação também identificou conexões familiares e empresariais. Mohamad Mourad é primo de Himad Abdallah Mourad, diretor da GCX, que controla 103 postos, e da GT Formuladora. Outro parente, Tharek Majide Bannout, ligado a uma rede de padarias, atua no ramo de combustíveis através da RCG Investimentos e Participações, empresa que pertencia a um investigado na Operação Rei do Crime, de 2020. A Rede Boxter de Combustíveis, sociedade de um dos donos da RCG, é apontada pelos investigadores como a rede de postos de gasolina do PCC.

Fundos de investimentos na mira

Além do BK Bank, a Reag Investimentos também é alvo. A empresa administrava o fundo de investimentos Location, que tinha como único cotista Renato Camargo, o “testa de ferro”. O banco Santander notificou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre depósitos de R$ 54 milhões feitos por Camargo, que seriam incompatíveis com seu patrimônio. A análise das movimentações mostrou que R$ 45 milhões tinham origem em uma conta de Mohamad Mourad. Um dos sócios da Reag, Walter Martins Ferreira III, é acusado de ajudar a ocultar o verdadeiro beneficiário do fundo.

Confira a lista completa de investigados na Operação Carbono Oculto

PESSOAS FÍSICAS ALVOS DA OPERAÇÃO:

* Roberto Augusto Leme da Silva

* Mohamad Hussein Mourad

* Lucas Tomé Assunção

* Marcello Ognibene da Costa Batista

* Walter Martins Ferreira

* Henrique Dalkirane Filho

* Ramon Pessoa Dantas

* Silvano Gersztel

* Cleiton Santos Santana

* Guilherme Ali de Paula

* Marcelo Dias de Moraes

* Himad Abdallah Mourad

* Gustavo Nascimento de Oliveira

* Sérgio Luiz Freitas da Silva

* Silvana Correa

* Clovis Alberto de Pinho

* Armando Hussein Ali Mourad

* Tharek Majide Bannout

* Renan Cepeda Gonçalves

Instituições financeiras e de pagamento alvos da operação (com buscas diretas)

* BANKROW INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

* BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

Administradoras e gestoras de fundos de investimento alvos da operação:

* TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

* REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A;

* ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA

* BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

* BANCO GENIAL S.A

Instituições financeiras e de pagamento alvos da operação (para requisição judicial de informações, evitando operação policial in loco):

* ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

* ELLO GESTORA DE RECURSOS LTDA

* LIBERTAS ASSET S/A

USINAS SUCROALCOOLEIRAS ALVOS DA OPERAÇÃO:

* USINA ITAJOBI

* USINA CAROLO

* USINA VIRGOLINO DE OLIVEIRA

* USINA RIO PARDO

* FURLAN

* COMANCHE

Empresas vinculadas aos portos, alvos da operação:

* STRONGHOLD INFRA INVESTMENTS LTDA

* LIQUIPAR OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A – SPE

Outras Pessoas Jurídicas alvos da operação:

* INSIGHT PARTICIPAÇÕES S.A

* BEST HOLDING DO BRASIL S.A

* ABC PROPERTIES LTDA

* SB PROPERTIES LTDA

* VALOREM PARTICIPAÇÕES LTDA

* EAGLE INFRAESTRUTURA E PARTICIPACOES LTDA

* VM ADMINISTRACAOO DE BENS PROPRIOS S.A

* MOURAD SERVIÇOS LTDA

* MABRUK LOG TRANSPORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

* EXCEFIN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

* LOCAR LOCADORA LTDA

* LOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

* BLUE STAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A

* REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S A

* ICE QUÍMICA COMERCIAL

* IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

* GROUP POTENZA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

* REDE BOXTER

Advogados e Escritórios de Advocacia alvos da operação:

* Rogério Garcia Peres

* Garcia Peres Advogados Associados

* Mario Luiz Gabriel Gardin

* Danilo Augusto Tonin Elena

* Guilherme Ali de Paula

