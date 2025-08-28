Veja quais são os alvos da operação contra o crime organizado no setor de combustíveis que atingiu até a Faria Lima
Região em São Paulo é o principal centro financeiro do país e concentra 42 investigados, incluindo fintechs, corretoras e fundos de investimentos
Uma megaoperação conjunta e de grande escala, nomeada Carbono Oculto, foi lançada nesta quinta-feira (28), com o objetivo de desmantelar a infiltração de organizações criminosas na economia formal, com foco nos setores de combustíveis e financeiro. A ação é considerada a maior do tipo já realizada e envolve 1.400 agentes federais e estaduais. A operação é liderada pela Polícia Federal e Militar, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), além de fiscais das Receitas Federal e Estadual. No total, 200 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos contra 350 alvos em 10 estados do país.
Alvos e crimes investigados
A investigação aponta para uma série de crimes, incluindo adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro (inclusive do tráfico de drogas), fraude fiscal e estelionato. Entre os alvos, a Justiça paulista decretou a indisponibilidade de quatro usinas de álcool, cinco administradoras de fundos de investimentos, cinco redes de postos de gasolina, 17 distribuidoras de combustível e até uma rede de padarias.
A região da Avenida Faria Lima, em São Paulo, principal centro financeiro do país, concentra 42 dos alvos, incluindo fintechs, corretoras e fundos de investimentos.
Sonegação e lavagem de dinheiro
De acordo com a Receita Federal, o esquema criminoso teria sonegado cerca de R$ 1,4 bilhão em tributos federais e R$ 7,6 bilhões em tributos estaduais. A principal instituição de pagamentos sob investigação é o BK Bank, que registrou R$ 17,7 bilhões em movimentações financeiras suspeitas. Desse montante, R$ 2,22 bilhões foram destinados à distribuidora de combustíveis Aster, que teve suas atividades suspensas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) em 2024.
A Aster é de propriedade de Mohamad Hussein Mourad, ligado a Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”. As investigações revelaram que Renato Steinle de Camargo, diretor administrativo das empresas Copape e Aster, é, na verdade, um “testa de ferro” dos verdadeiros líderes do grupo.
A operação também identificou conexões familiares e empresariais. Mohamad Mourad é primo de Himad Abdallah Mourad, diretor da GCX, que controla 103 postos, e da GT Formuladora. Outro parente, Tharek Majide Bannout, ligado a uma rede de padarias, atua no ramo de combustíveis através da RCG Investimentos e Participações, empresa que pertencia a um investigado na Operação Rei do Crime, de 2020. A Rede Boxter de Combustíveis, sociedade de um dos donos da RCG, é apontada pelos investigadores como a rede de postos de gasolina do PCC.
Fundos de investimentos na mira
Além do BK Bank, a Reag Investimentos também é alvo. A empresa administrava o fundo de investimentos Location, que tinha como único cotista Renato Camargo, o “testa de ferro”. O banco Santander notificou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre depósitos de R$ 54 milhões feitos por Camargo, que seriam incompatíveis com seu patrimônio. A análise das movimentações mostrou que R$ 45 milhões tinham origem em uma conta de Mohamad Mourad. Um dos sócios da Reag, Walter Martins Ferreira III, é acusado de ajudar a ocultar o verdadeiro beneficiário do fundo.
Confira a lista completa de investigados na Operação Carbono Oculto
PESSOAS FÍSICAS ALVOS DA OPERAÇÃO:
* Roberto Augusto Leme da Silva
* Mohamad Hussein Mourad
* Lucas Tomé Assunção
* Marcello Ognibene da Costa Batista
* Walter Martins Ferreira
* Henrique Dalkirane Filho
* Ramon Pessoa Dantas
* Silvano Gersztel
* Cleiton Santos Santana
* Guilherme Ali de Paula
* Marcelo Dias de Moraes
* Himad Abdallah Mourad
* Gustavo Nascimento de Oliveira
* Sérgio Luiz Freitas da Silva
* Silvana Correa
* Clovis Alberto de Pinho
* Armando Hussein Ali Mourad
* Tharek Majide Bannout
* Renan Cepeda Gonçalves
Instituições financeiras e de pagamento alvos da operação (com buscas diretas)
* BANKROW INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
* BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
Administradoras e gestoras de fundos de investimento alvos da operação:
* TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
* REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A;
* ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
* BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
* BANCO GENIAL S.A
Instituições financeiras e de pagamento alvos da operação (para requisição judicial de informações, evitando operação policial in loco):
* ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
* ELLO GESTORA DE RECURSOS LTDA
* LIBERTAS ASSET S/A
* USINA ITAJOBI
* USINA CAROLO
* USINA VIRGOLINO DE OLIVEIRA
* USINA RIO PARDO
* FURLAN
* COMANCHE
Empresas vinculadas aos portos, alvos da operação:
* STRONGHOLD INFRA INVESTMENTS LTDA
* LIQUIPAR OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A – SPE
Outras Pessoas Jurídicas alvos da operação:
* INSIGHT PARTICIPAÇÕES S.A
* BEST HOLDING DO BRASIL S.A
* ABC PROPERTIES LTDA
* SB PROPERTIES LTDA
* VALOREM PARTICIPAÇÕES LTDA
* EAGLE INFRAESTRUTURA E PARTICIPACOES LTDA
* VM ADMINISTRACAOO DE BENS PROPRIOS S.A
* MOURAD SERVIÇOS LTDA
* MABRUK LOG TRANSPORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
* EXCEFIN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
* LOCAR LOCADORA LTDA
* LOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
* BLUE STAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A
* REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S A
* ICE QUÍMICA COMERCIAL
* IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
* GROUP POTENZA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
* REDE BOXTER
Advogados e Escritórios de Advocacia alvos da operação:
* Rogério Garcia Peres
* Garcia Peres Advogados Associados
* Mario Luiz Gabriel Gardin
* Danilo Augusto Tonin Elena
* Guilherme Ali de Paula
