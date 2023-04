Mãe é presa por perseguição e ameaça após perder a guarda de 8 filhos em MG

Segundo a polícia, todos são menores de idades e sofriam maus-tratos; vítima é o dono de um abrigo para menores

Divulgação/PCMG Vítima era um proprietário de um abrigo para menores, que procurou a Polícia Civil



Uma mãe foi presa por perseguição e ameaça, na quinta-feira, 20, após perder a guarda de oito filhos em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A vítima é um proprietário de um abrigo de menores. Segundo investigações da Polícia Civil, a mulher de 36 anos, que não teve a identidade revelada, é mãe de dez filhos e perdeu a guarda de oito deles. De acordo com a corporação, todos são menores de idade e viviam em situação de risco, sofriam maus-tratos e eram vistos nas ruas do bairro onde viviam catando lixo, procurando restos de comidas e sempre sozinhos. Segundo a polícia, as crianças foram acauteladas em um abrigo credenciado. Nos últimos dias, a suspeita passou a fazer ameaças ao responsável do abrigo. Segundo a corporação, a vítima relatou que as intimidações envolviam a sua família. Ainda de acordo com a polícia, ela teria afirmado ser muito querida por traficantes locais e disse que o homem deveria ter cuidado com sua própria vida e de seus filhos. Preocupado com o tom das ameaças, o homem procurou a polícia, que acabou prendendo a mulher.