Mãe resgatou filho ferido após ataque a creche de Blumenau, diz prefeito

Segundo Mário Hildebrandt, ela levou seu filho para o hospital antes da chegada do Corpo de Bombeiros ao local

DENNER OVIDIO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ataque aconteceu na creche Cantinho do Bom Pastor na manhã desta quarta-feira, 5, e deixou quatro mortos



O prefeito da cidade de Blumenau, Mário Hildebrandt, disse que uma mãe resgatou seu filho do ataque a creche Cantinho do Bom Pastor e o levou para um hospital da região por conta própria. A informação foi dada pelo prefeito em entrevista coletiva no local do atentado. O chefe do Executivo municipal afirmou que a criança tinha ferimentos leves e já foi atendida na unidade de saúde. Além disso, ele confirmou que a idade das vítimas fatais varia de 5 a 7 anos e que quatro jovens que já passaram por procedimentos cirúrgicos. “Uma criança foi levada pela mãe ao Hospital Santa Isabel. Ela tinha ferimentos leves e já foi atendida. Foram cinco crianças que estavam feridas. Uma com ferimentos leves que a mãe já tinha levado antes dos bombeiros chegarem. São quatro vítimas fatais entre 5 e 7 anos, sendo três meninos e uma menina, e no hospital são dois meninos e duas meninas”, disse Hildebrandt. Além disso, o prefeito disse que sugeriu ao governo do Estado de Santa Catarina a suspensão das aulas nesta quarta-feira, 5, e na quinta e confirmou que Blumenau decretará luto de 30 dias. “Nós sugerimos ao estado suspender as aulas no dia de hoje e amanhã para que tenhamos condição de apoiar quem perdeu seus entes. Blumenau vai decretar luto de 30 dias para apoiar as famílias, a creche e os professores da rede municipal e estadual”, completou o mandatário.