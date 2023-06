Magno Malta diz que não votará em Zanin porque STF ‘não é lugar para advogado’

Zanin disse que atuou na defesa do presidente Lula dentro dos limites constitucionais

Após a abertura da votação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Cristiano Zanin continuou a responder à sabatina que senadores realizam desde as 10h desta quarta-feira, 21, no Senado Federal. Magno Malta (PL – ES) declarou voto contrário à indicação de Zanin ao afirmar que o “STF não é lugar para advogado” durante arguição no colegiado. Malta afirmou que se posicionará contra a aprovação do defensor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Não vou envernizar seu currículo, porque sem currículo, vossa senhoria, enquanto advogado, não estaria sendo indicado. O STF não é lugar para advogado”, disparou o senador.

Zanin respondeu ao parlamentar, lembrando que recorreu a recursos constitucionais para defender Lula, que teve condenações da Operação Lava Jato anuladas pelo Supremo. “Lula foi absolvido em diversas instâncias e em diferentes juízos, e até no Supremo Tribunal Federal. Foram anulados processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial, de coleta de elementos e julgamento por um juiz imparcial. A Justiça tem como elemento estruturante a imparcialidade porque, se não houver, não haverá um julgamento justo. Não existe formação da culpa senão ao final do processo”, pontuou o advogado.