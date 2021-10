Mais da metade da população do Brasil já está totalmente vacinada contra a Covid-19

Segundo dados do Ministério da Saúde, 151.762.111 pessoas já receberam ao menos uma dose, o que representa aproximadamente 71% da população

EFE/EPA/JAGADEESH NV Campanha de vacinação no Brasil começou em janeiro deste ano



O Brasil superou a marca de 50% da população totalmente vacinada contra a Covid-19. Ao todo, 110.980.594 brasileiros já receberam as duas doses ou os imunizantes de dose única. A informação foi dada pelo Ministério da Saúde em atualização de seu sistema de monitoramento da campanha de vacinação. Com base nos dados do IBGE, o Brasil possui 213 milhões de habitantes, o que significa que cerca de 52% da população já está totalmente imunizada. Ao todo, 151.762.111 pessoas já receberam ao menos uma dose, o que representa aproximadamente 71% da população. Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro de 2021, 262.742.705 doses de vacinas já foram aplicadas. O avanço da campanha já mostra resultados, uma vez que o número de infectados e óbitos vêm caindo nas últimas semanas. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), nesta quarta-feira, 20, foram registados 15.610 novos casos e 373 novas mortes causadas pela Covid-19.