Mais de 250 mil veículos desceram para o litoral paulista neste feriado prolongado

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO A rodovia dos Imigrantes registrou lentidão na descida para o litoral na sexta-feira, véspera de feriado



A Ecovias registrou que 250.400 veículos desceram para o litoral paulista desde a meia-noite de sexta até as 8 horas desta segunda-feira, 7. Já entre sexta-feira e sábado, a empresa informou que 180.076 veículos foram em direção às praias de São Paulo. Esse número é 18% menor do que o registrado na quinta e na sexta-feira do feriado da Independência do ano de 2018, o último em que ele foi prolongado. Em 2019, a data caiu em um sábado. Sendo assim, não há base para comparação com este ano. A empresa ainda informa que a Operação Comboio foi implantada na via Anchieta nesta segunda, a partir do km 31.

Já a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) informa que entre sexta-feira e domingo, 465 mil veículos passaram nas praças próximas à capital com destino ao interior neste feriado, resultando em um aumento de 3,4% dos automóveis, quando comparado ao fim de semana imediatamente anterior à quarentena, entre os dias 13 e 15 de março. Porém, muito próximo ao histórico de feriados que ocorreram na segunda-feira, registrando uma redução de 1,865 no sentido do interior. Já na rodovia Pres. Castello Branco (SP 280), principal eixo de ligação para a região Oeste do Estado, passaram 154 mil veículos na Praça de Itu entre sexta e domingo, resultando em um aumento de 23,73% no fluxo com destino ao interior, quando comparado ao período entre os dias 13 e 15 de março deste ano. Porém, próximo ao histórico de feriados anteriores que ocorreram na segunda-feira, uma vez que esse tráfego representa um aumento de 4,98% em ambos os sentidos da rodovia.