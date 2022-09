Mais de 30% das crianças do 2º ano do ensino fundamental não sabem ler ou escrever, diz Inep

Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) foram divulgados nesta sexta-feira, 16, e também mostram defasagem de aprendizado na matemática

Marcelo Camargo/Agência Brasil Índice é baseado no desempenho de amostras de alunos da rede pública e da estadual



A quantidade de crianças do 2º no o ensino fundamental que não sabem ler e escrever cresceu entre 2019 e 2021. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta sexta-feira, 16, quando foram apresentados os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Baseado no desempenho da amostra de alunos de escolas públicas e privadas, o índice de jovens que não sabem ler e escrever saltou de 15% para 34% no período em que as aulas presenciais foram suspensas para evitar o contágio pela pandemia de Covid-19. Antes desse período, o exame não contemplava essas faixas etárias. Nessa mesma faixa etária, 22% das crianças não conseguiu fazer operações básicas de matemática, como soma e subtração, mostrando um crescimento da taxa em relação a 2019, quando o índice foi de 16%. Após a divulgação dos dados, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) divulgou nota e reforçou a necessidade das redes municipais analisarem os resultados e minimizar o impacto. “Considerando que os resultados do Saeb oferecem exatidão e fidedignidade, possibilitando de maneira confiável a comparabilidade em ‘âmbito local’, é importante que as redes municipais se debrucem sobre os seus resultados e de suas escolas, reunindo seus profissionais da educação para analisar o impacto da pandemia na aprendizagem dos alunos, a partir de leituras comparativas com as edições anteriores. Dessa forma, será possível subsidiar o planejamento de ações interventivas que venham a suprir a defasagem das aprendizagens das crianças e adolescentes decorrente do período pandêmico”, disse o órgão.