Mais de 50 pinguins são encontrados mortos em praia de Santa Catarina

Reprodução/Instagram 59 pinguins foram encontrados pela ONG



Mais de 50 pinguins mortos foram encontrados entre as praias das cidades de Passo de Torres e Araranguá, em Santa Catarina, no sábado, 7. A ONG Educamar informou que estava fazendo um monitoramento no local quando encontrou 59 espécimes de pinguim-de-magalhães. De acordo com a organização, a principal causa da morte dos animais pode ter sido a poluição ou incidentes com o setor da pesca. “Muitos dos indivíduos jovens acabam se perdendo nas correntes oceânicas. No monitoramento de ontem, contudo, muitos indivíduos adultos foram vistos mortos. Adultos mortos são um forte indicador de causas humanas”, disse a Educamar em uma publicação no Instagram. Segundo a ONG, alguns dos pinguins chegaram vivos à praia e poderiam ter sido reintroduzidos no mar. “No entanto, como não há um centro de estabilização na região e nem ao menos uma logística de transporte até o centro mais próximo, todos os pinguins que chegam vivos perdem qualquer chance de retorno vivo ao oceano”, explicou.