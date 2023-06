Mais de mil cabeças de gado morrem após temperatura despencar em Mato Grosso do Sul

Expectativa é que frente fria cause mais mortes de bovinos e bezerros nos próximas dias, em especial da região oeste do Estado

Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Mato Grosso do Sul conta com o quinto maior rebanho de bovinos do Brasil



A queda brusca na temperatura fez com que 1.071 cabeças de gado morressem no Mato Grosso do Sul, de acordo com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro). A expectativa é que o número aumente nos próximos dias com a continuidade da frente fria. As mortes dos bovinos e bezerros se concentraram principalmente na região oeste do Estado, perto do sul e do pantanal de Nhecolândia. Em Campo Grande, temperatura chegou a 7° C na última semana. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estimam que a mínima de segunda-feira, 19, seja de 10° C na capital e em Corumbá, onde ocorreram grande parte das mortes. A ex-ministra da Agricultura e atual senadora Teresa Cristina (PP-MS) lamentou o ocorrido. “O frio das últimas madrugadas deixou um rastro de tristeza nos pastos, com mais de mil bovinos, muitos ainda bezerros, mortos. E a previsão de baixas temperaturas pode vitimar mais cabeças de gado. Momento difícil para os produtores rurais atingidos, que precisarão de apoio”, escreveu.