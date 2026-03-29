Major aposentado da PM é preso após agredir companheira

A vítima confirmou aos policiais ter sido agredida pelo companheiro com mordida no rosto e tentativa de estrangulamento

European Parliament/Pietro Naj-Oleari Mulher vítima de violência doméstica



Um major aposentado da Polícia Militar (PM) foi preso em flagrante na noite de sábado (28), após agredir a companheira no bairro Vila Scarpelli, em Santo André, segundo divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Policiais militares foram acionados, por volta das 20h40, para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima com lesões pelo corpo e trancada em um quarto junto com a filha adolescente.

Segundo a PM a mulher, de 42 anos, confirmou ter sido agredida pelo companheiro, com mordida no rosto e tentativa de estrangulamento.

O suspeito, de 54 anos, estava no imóvel e apresentava “comportamento alterado com sinais de embriaguez” e chegou a desacatar uma das policiais, confirmou a SSP. Ele foi conduzido ao 2º DP da cidade e o caso foi registrado como lesão corporal, injúria, ameaça, violência doméstica e desacato.

Também foi solicitado exame ao Instituto Médico Legal (IML) para a vítima. Posteriormente, o indiciado foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A SSP informou que o caso também é apurado por meio de Inquérito Policial Militar, instaurado pela corporação.